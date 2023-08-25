إطلاق نار يستهدف الاحتلال في نابلس وطولكرم ومواجهات في عدة مناطق بالضفة

داهمت قوات الاحتلال عدة مناطق بالضفة الغربية تخللها اعتقالات ومواجهات واشتباكات الليلة وفجر اليوم الجمعة.

واعتقلت قوات الاحتلال الشيخ صلاح الخواجا والد منفذ عملية "ديزنغوف" معتز الخواجا وصادرت مركبته خلال اقتحامها لبلدة نعلين غرب رام الله ومداهمة منزله.

وأطلق مقاومون النار صوب مستوطنة "بيت حيفر" قرب مدينة طولكرم، كما استهدفوا النقطة العسكرية المقاومة على جبل جرزيم في مدينة نابلس.

واندلعت مواجهات عنيفة بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال خلال اقتحامها لمدينة الخليل، حيث انتشرت في العديد من المناطق.

وألقى الشباب الثائر قنبلة محلية الصنع تجاه قوات الاحتلال عند مدخل بيت أمر شمال الخليل.

وأشعل الشباب الثائر الإطارات المطاطية خلال المواجهات التي اندلعت في بلدة نعلين غرب رام الله.

واندلعت النيران في معسكر "جبعوت" المقام على أراضي بلدة نحالين في بيت لحم؛ جراء استهدافه بزجاجات حارقة.

وأصيب الشاب يعقوب داود من بلدة قصرة بنابلس مساء أمس الخميس، بعد أن صدمت مركبته مركبة مستوطن قرب مستوطنة "أريئيل"، ثم دهســته مركبة مستوطن آخر بعد نزوله إلى الشارع ما تسبب بإصابته برضوض وكسر في الحوض.