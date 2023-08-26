نتائج الثانوية العامة 2023 فلسطين الدورة الثانية بالأسماء ، نحن على بعد أيام قليلة من تاريخ إعلان نتائج امتحانات البكالوريا الدورة الثانية 2023 ، حيث ينتظر الطلاب وأولياء أمورهم بفارغ الصبر إعلان النتائج لتتويج فرحتهم بالنجاح ، لذلك زادت عمليات البحث من قبل الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة النتائج بعد نهاية الدورة الثانية من الانتهاء ، والتي بدأت الوزارة الامتحانات في بداية شهر أغسطس.

نتائج الثانوية العامة 2023 الدورة الثانية

كشفت وزارة التربية والتعليم ، عن الموعد المقرر لإعلان نتائج الدورة الثانوية 2023 ، التي عقدت في 8 أغسطس 2023 ، مشيرة إلى أن الإعلان عن نتائج الدورة “التكميلية” الثانية لطلاب الثانوية العامة سيكون في بداية سبتمبر المقبل على أبعد تقدير, كما أعلنت وزارة التربية والتعليم أن نتائج الثانوية العامة ستكون بأرقام الجلسات و سيتمكن الطالب من معرفة جميع درجاته فور إعلان النتيجة من خلال الموقع الرسمي للوزارة.

نتائج الثانوية العامة 2023 فلسطين الدورة الثانية

أوضح خضور أن عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحان في الدورة الثانية وصل إلى أكثر من 16 ألف طالب موزعة بين قطاع غزة والبنك المحتل ، بما في ذلك مدينة القدس ، وأفاد المتحدث أن 90% من هؤلاء الطلاب تقدموا للامتحان لأنهم لم يكملوا في المرحلة الأولى ، بينما تقدم 10% لتحسين معدلاتهم في الدورة الأولى ، وقال خضور إن عمليات التصحيح لكل اختبار في دورة الإكمال بدأت نتائج اليوم التالي من دليل دورة فلسطين الثانية 2023.

نتائج الثانوية العامة 2023 فلسطين بالاسماء





يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على نتائج الثانوية العامة 2023 فلسطين بالاسماء وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية..