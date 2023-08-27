ما هو الكارت الموحد للتموين.. استخراج الكارت الموحد بوابة مصر الرقمية ، تسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى بناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع يتعامل رقميًا فى كافة مناحي الحياة ولذا تعمل على تعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وتحسين الخدمات الرقمية في الجهات الحكومية، لرفع جودة الخدمات وكفاءتها للمواطنين، وتوفير الدعم لعملية صناعة القرار.

استهداف الحكومة من الكارت الموحدة:



واستكمالا لمنظومة التحول الرقمي، كشف المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، تفاصيل إطلاق كارت الخدمات الحكومية الموحد في محافظة بورسعيد، وعدد الخدمات الحكومية على منصة مصر الرقمية والمسجلين على المنصة الحكومية، وتطبيق مشروع الرقم القومي لكل عقار في 11 محافظة تجريبيا.

قال خالد العطار في مداخلة هاتفية على قناة الحدث اليوم، أنه لم يتم تحديد موعد تعميم كارت الخدمات الحكومية الموحد على جميع محافظات الجمهورية، ولكن التجربة مقتصرة على محافظة بورسعيد، مشيرًا إلى أنهم يسيرون على خطى منظومة التأمين الصحي الشامل التي استغرقت مدة تجربتها عام.

وأضاف العطار، ، إن كارت الخدمات مرتبط برقم حساب بريدي يمكن من خلال إرسال واستقبال المبالغ المالية من المواطنين وأصبح جزءا من قاعدة البيانات.

وتابع نائب وزير الاتصالات، كارت الخدمات يسهل وصول الدولة للمواطنين وإرسال المساعدات المالية لهم، كما يتضمن بصمة الوجه المواطن ، لافتا إلى أن مدة صلاحيته 3 سنوات ومرتبطًا بالرقم القومي والهاتف المحمول لإرسال أي معلومات للمواطن.

استخراج الكارت الموحد بوابة مصر الرقمية

قال المهندس خالد العطار، إن تعميم الكارت الموحد للخدمات الحكومية في جميع المحافظات، قد يستغرق بعض الوقت لحين استقرار المنظومة بشكل تجريبي وتعميمها رسميا في باقي المحافظات تباعا، مشيرا إلي أنه يتوقع استقرار الخدمة في غضون 3 إلي 6 أشهر".

واستطرد، كارت الخدمات الحكومية الموحد يقدم خدمات التموين والتأمين الصحي وخدمات المدفوعات، وتم إعداده طبقا للمواصفات العالمية، موضحا أن فصل وضم الأفراد على بطاقة التموين سيصبح إلكترونيا مما يساهم في إيصال الدعم إلى مستحقيه وسرعة الإجراءات وبمجرد زواج الفتاة سيظهر على السيستم وبالتالي سيتم ضمها على بطاقة زوجها، موضحا أنه سيتم إصدار كارت الخدمات الحكومية الموحد لكل فرد في الأسرة وليس لرب الأسرة فقط، مشيرًا إلى أنه تم طباعة 500 كارت موحد للمواطنين في محافظة بورسعيد حتى الآن.

ما هو الكارت الموحد للتموين ؟

ومن الجدير ذكره أن الكت الموحد هو كارت واحد يستطيع المواطن استخدامه للحصول على عدد كبير من الخدمات، بدلاً من استخدام أكثر من كارت، فيسمح الكارت الموحد للمواطن بالحصول على خدمة صرف السلع التموينية والخبز المدعم، بالإضافة إلى خدمات التأمين الصحي، وخدمات البريد، حيث أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الكارت الموحد لن يلغي بطاقة التموين ولن يوقفها، مشددة على استمرار وانتظام العمل من خلال بطاقة التموين، في صرف الخبز المدعم والسلع التموينية المقررة.