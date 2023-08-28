ضربة موجعة لريال مدريد.. الكشف عن مدة غياب فينيسيوس

يواجه ريال مدريد، ضربة جديدة بسبب مدة غياب نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور، عن المباريات بسبب الإصابة.

وتعرض الدولي البرازيلي لإصابة أجبرته على مغادرة الملعب مبكرا قبل منتصف الشوط الأول أمام سيلتا فيجو في الجولة الثالثة من الليجا.



ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، يعاني فينيسيوس جونيور من تمزق في الألياف، وستبلغ مدة غيابه عن الملاعب شهرا.

مدة غياب فينسيوس عن ريال مدريد



وأشارت إلى أن فينيسيوس لن ينضم للبرازيل خلال التوقف الدولي المقبل، كما سيغيب عن مباريات خيتافي، وريال سوسيداد، وأتلتيكو مدريد بالدوري.



كانت العديد من التقارير، أكدت أن ريال مدريد لن يدخل الميركاتو في الأيام الأخيرة، من أجل التعاقد مع مهاجم جديد.