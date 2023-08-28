رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 الدورة الثانية برقم الجلوس.. نتائج توجيهي فلسطين 2023 الاكمال عبر موقع وزارة التربية والتعليم ، ساعات قليلة تفصلنا عن موعد اعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة الدورة الثانية 2023، حيث يترقب الطلاب وأولياء أمورهم بفارغ الصبر الإعلان عن النتائج لتتكلل فرحتهم بالنجاح والتمكن من الالتحاق بالكليات الجامعية.
موعد نتائج توجيهي 2023 فلسطين دورة الاكمال
أعلن المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور، اليوم، أن موعد إعلان نتائج الدورة الثانية من امتحان الثانوية العامة، سيكون الساعة 12 ظهر يوم غد الثلاثاء 29-08-2023.
طريقة الاستعلام عن نتيجة امتحان الثانوية العامة 2023 دورة الإكمال
يمكن للطلاب واولياء الأمور الحصول علي نتائج الثانوية العامة الإكمال في فلسطين وذلك من خلال اتباع الاتي:
رسميا.. موعد نتائج الثانوية العامة الدورة الثانية 2023 توجيهي.. الضفة وغزة
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الذهاب الي موقع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية من هنا.
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والضغط على نتائج التوجيهي.
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ومن ثم يتم تحديد الإستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2023.
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وبعد ذلك يتم تسجيل الاسم ورقم الجلوس للطالب.
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ومن بعد ذلك يتم تحديد الفرع الذي تدرس فيه
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والضغط على عرض النتيجة.