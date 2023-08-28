رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 الدورة الثانية برقم الجلوس.. نتائج توجيهي فلسطين 2023 الاكمال عبر موقع وزارة التربية والتعليم ، ساعات قليلة تفصلنا عن موعد اعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة الدورة الثانية 2023، حيث يترقب الطلاب وأولياء أمورهم بفارغ الصبر الإعلان عن النتائج لتتكلل فرحتهم بالنجاح والتمكن من الالتحاق بالكليات الجامعية.

أعلن المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور، اليوم، أن موعد إعلان نتائج الدورة الثانية من امتحان الثانوية العامة، سيكون الساعة 12 ظهر يوم غد الثلاثاء 29-08-2023.



طريقة الاستعلام عن نتيجة امتحان الثانوية العامة 2023 دورة الإكمال

يمكن للطلاب واولياء الأمور الحصول علي نتائج الثانوية العامة الإكمال في فلسطين وذلك من خلال اتباع الاتي:

ومن بعد ذلك يتم تحديد الفرع الذي تدرس فيه

ومن ثم يتم تحديد الإستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2023.

يزداد البحث عبر محركات بحث جوجل، حول رابط فحص نتائج الثانوية العامة توجيهي 2023 في فلسطين الدورة الثانية، إذ أوضحت وزارة التربية في بيان صحفي، أنه يمكن لكل مشترك في الامتحان الحصول على نتيجته وكشف علاماته من خلال

، مشيرة إلى أنه يمكن للطلبة الناجحين تسلم كشوفهم من خلال أقسام الامتحانات في مديريات التربية والتعليم.