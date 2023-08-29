إصابة 4 مستوطنين بعد مهاجمتهما شمال رام الله

أصيب أربعة مستوطنين اليوم الثلاثاء، بعد مهاجمتهما من قبل شبان فلسطينيين قرب بلدة "مخماس" شمال محافظة رام الله.

وتتواصل أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، ضد قوات الاحتلال (الإسرائيلي) والمستوطنين، ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطي" 19 عملاً مقاوماً خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وأبرزها 3 عمليات إطلاق نار، وإلقاء عبوات ناسفة، والتصدي لاعتداءات المستوطنين، و10 مواجهات في مناطق متفرقة، أصيب خلالها مستوطن.

وتصدى المقاومون لقوات الاحتلال خلال اقتحامها لمدينة نابلس، واستهدفوا قوات الاحتلال بالرصاص وتفجير عبوات ناسفة.

واندلعت مواجهات في 10 نقاط متفرقة، شهدتها مناطق القدس وقلقيلية وأريحا وجنين ورام الله ونابلس، رشق خلالها الشبان قوات الاحتلال بالحجارة.

ورصد مركز معلومات فلسطين “معطى” (1132) عملاً مقاوماً خلال الشهر الماضي، بينها (97) عملية إطلاق نار واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال، نفذت (33) عملية منها في جنين.