أجهزة السلطة بالضفة تواصل اعتقال عشرات المواطنين على خلفية سياسية

تواصل أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية اعتقالاتها السياسية بحق عشرات المقاومين والأسرى المحررين والنشطاء والطلبة الجامعيين والمعلمين، وسط تجاهلٍ لكافة المناشدات الحقوقية والعائلية للإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين.

واعتقلت أجهزة السلطة المحامي محمد أبو معلا، والأسير المحرر الأستاذ معد كنعان من بلدة جبع، والطالب في كلية الطب البيطري بجامعة النجاح أيمن يامين بعد استدعائه للمقابلة أمس، كما تواصل اعتقال الأسير المحرر عبد الله عطياني لليوم الـ3 على التوالي.

ونٌقل المعتقل السياسي والمضرب عن الطعام والشراب في سجون السلطة أسامة سلاطنة إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية، علما أنه معتقل لليوم الـ 25 على التوالي

وترفض أجهزة السلطة الافراج عن المعتقل السياسي أسامة سلاطنة من بلدة جبع وتحول اعتقاله على ذمة المحافظ، رغم صدور قرار بالإفراج عنه بكفالة مالية.

وسلبت أجهزة السلطة المعتقل السياسي موسى النجار وعائلته فرحة المولود الجديد، حيث رزق بطفل جديد وهو معتقل في زنازين أجهزة السلطة في رام الله منذ 8 أيام، كما تواصل اعتقال المحرر سالم عصيدة لليوم الـ6 على التوالي، والشاب قسام حماد لليوم الـ8 على التوالي.

وتلاحق أجهزة السلطة الطالب في جامعة النجاح عبيدة يامين وذلك بعد اقتحام منزله واعتقال شقيقه -الذي أفرج عنه لاحقا- في محاولة للضغط عليه لتسليم نفسه، وتواصل اعتقال أيمن وخليل المصري، وحمزة عمر دراغمة، وأنس محمود أبو الطيب، ولؤي جرار لليوم الـ7 على التوالي.

ورغم تردي حالته الصحية بسبب إضرابه، تواصل أجهزة السلطة اختطاف المحرر خليل الشيخ من بلدة مراح رباح لليوم الـ 9 على التوالي، وعبد الله أبو الهيجا وورد لحلوح وأحمد جانم، والشابين بلال خالد حامد وموسى ياسر حامد من بلدة سلواد لليوم الـ 8 على التوالي.

وتختطف أجهزة السلطة الطالب في الجامعة العربية الأمريكية عبادة جرار والأسير المحرر مصطفى صبح من بلدة برقين لليوم الـ 9 على التوالي، والأسير المحرر خلدون عصيدة لليوم الـ 10 على التوالي، والشاب مؤمن فشافشة والطالب في جامعة النجاح يمان دويكات والأستاذ محمود قصراوي لليوم الـ 11 على التوالي.

ولا تزال أجهزة السلطة تعتقل المطارد المطلوب للاحتلال عدي الشحروري لليوم الـ 12 على التوالي، والطالب في جامعة النجاح براء القصراوي والأسير المحرر عاصم بشكار والمحرر بلال الحوتري والشاب سليمان العمري والشابين سمير وأمير البدوي لليوم الـ 13 على التوالي، والأسير المحرر أنس مالك داود والشاب أكرم غالب رداد لليوم الـ 14 على التوالي.

وتواصل أجهزة السلطة اختطاف الطالب بكلية الهندسة في جامعة خضوري معاذ حسن أبو ريدة والأسيرين المحررين محمود خالد صبح، وعلام عدنان عتيق لليوم الـ 14 على التوالي، والمحرر أحمد عبد الله حمادنة والمحرر نصر مبروكة شقيق الشهيد أدهم مبروكة" الشيشاني" لليوم الـ 15 على التوالي.

ويخوض الأسير المحرر يعقوب حسين إضرابا عن الطعام علما أن معتقل لليوم الـ 16 على التوالي، كما تواصل أجهزة السلطة اعتقال المطارد للاحتلال أحمد أبو عايدة لليوم الـ 16 على التوالي، والشاب أحمد حميدان وإياد قراقع ومحمود السعودي لليوم الـ 17 على التوالي، والمحرر محمد عبد صلاح لليوم الـ 18 على التوالي.

كما تواصل أجهزة السلطة اعتقال الشاب عبد الرحمن البراوي لليوم الـ 19 على التوالي، والشاب محيي الدين الشراونة والمحرر زايد الصباغ لليوم الـ 24 على التوالي، وأحمد حموضة لليوم الـ 28 على التوالي، وأنس علاونة لليوم الـ 29 على التوالي، والطالب في جامعة الخليل جابر ارزيقات لليوم الـ 30على التوالي.

وتعتقل أجهزة السلطة الأسيرين المحررين حمزة وحسين حرز الله والأسير المحرر بهاء العدنان أبو بكر، والأشقاء الأربعة مفدى ومناضل ومجاهد ومكين سعادة لليوم الـ 32 على التوالي، والشاب منذر النابلسي لليوم الـ 33 على التوالي، والمطارد خالد ملايشة والمواطن محمد عمر الصانوري لليوم الـ 35 على التوالي، والمحرر عمر سمارة لليوم الـ 36 على التوالي، والمحرر معتز محمود عوض لليوم الـ37 على التوالي، والمحرر يزن مسلماني لليوم الـ 38 على التوالي.

ويخوض الأسير المحرر داوود الحروب إضرابا عن الطعام منذ 8 أيام رفضا لاعتقاله، علما أنه معتقل لليوم الـ 41على التوالي ووالد أسيرين في سجون الاحتلال، كما تواصل أجهزة السلطة اعتقال المحرر فادي فواز البري م لليوم الـ 42 على التوالي، والشاب محمد سدر لليوم الـ 45 على التوالي.

ولا تزال أجهزة السلطة اعتقال عدداً من كوادر الجهاد الإسلامي وهم: عيد حمامرة، ومحمد علاونة، ومحمد ملايشة، ومؤمن فشافشة، وعماد خليلية، وأحمد نواصرة" لليوم الـ 46 على التوالي، والشقيقين باسل وباسم المحتسب لليوم الـ 44 على التوالي، في ظروف صعبة وقاسية جدًا ويتعرضون للشبح والتعذيب الشديد.

وتختطف أجهزة السلطة المواطن خالد العرعراوي لليوم الـ 46 على التوالي، والشاب أحمد جرادات من بلدة سعير لليوم الـ 49 على التوالي، والمطارد مراد ملايشة ومحمد براهمة في سجن أريحا لليوم الـ 58 على التوالي، والأسير المحرر صهيب مأمون شرباتي لليوم الـ 70على التوالي رغم قرار الإفراج عنه، والشاب أحمد معلا لليوم الـ 144على التوالي، والحاج منذر رحيب، لليوم الـ 153 على التوالي.

ورغم صدور قرارات قضائية بالإفراج عنه، تواصل أجهزة السلطة في رام الله اختطاف المطار د مصعب اشتية لليوم الـ 345 على التوالي