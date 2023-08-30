إصابة مستوطنين رشقًا بالحجارة شرق قلقيلية

أصيب مستوطنين إسرائيليين، مساء اليوم الأربعاء، عقب رشق مركبات إسرائيلية تقل مستوطنين بالحجارة، قرب قرية النبي الياس، شرقي مدينة قلقيلية، شمال الضفة الغربية.

وقالت منظمة "إنقاذ بلا حدود" الإسرائيلية، إن مستوطنين اثنين أصيبا بجراح متفاوتة (لم تُفصح عن طبيعتها)، وألحقت أضرارًا مادية في حافلتين بعد رشقهما بالحجارة على "طريق 55" الاستيطاني في منطقة النبي الياس.

ومنذ بداية العام الجاري 2023، تصاعدت وتيرة أعمال المقاومة ضد الاحتلال ومستوطنيه، أسفرت في مجملها عن مقتل 36 إسرائيليًا في الضفة الغربية والداخل المحتل، وعلى الحدود مع مصر

وأمس الثلاثاء، نفذ مقاومون فلسطينيون 18 عملًا مقاومًا بالضفة الغربية؛ أدت لإصابة 6 من جنود الاحتلال الإسرائيلي.

وشملت عمليات المقاومة بحسب مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، عمليتي إطلاق نار، وحالتي إلقاء عبوات ناسفة، و12 مواجهة تخللها إلقاء حجارة.

ورصد "معطى" 1132 عملاً مقاوماً خلال يوليو/ تموز الماضي، بينها 97 عملية إطلاق نار واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال، نفذت 33 عملية منها في جنين.

وأسفرت عمليات المقاومة المتصاعدة ضد جنود الاحتلال والمستوطنين، عن مقتل 36 إسرائيلياً منذ مطلع عام 2023، وحتى تاريخ 21 آب/ أغسطس الجاري.