هكذا علق الإعلام العبري على تصاعد عمليات المقاومة بالضفة

تنوعت أخبار وسائل الاعلام العبرية، اليوم الخميس، في تناولها قضية تصاعد عملية المقاومة في الضفة المحتلة حيث جاءت الأخبار حولها كالأتي:-

عبري لايف: التقيم الأمني في الكرياه سيكون الساعة 9:30مساء وسيسبق التقييم اجتماع وتقييم للجيش بقيادة الوزير غالانت



قناة كان العبرية: نتنياهو يقرر استدعاء بن غفير لتقييم الليلة في الكرياه



اللواء احتياط إليعازر تشيني: رأس الأفعى في طهران وبيروت وغزة، لفترة طويلة تم منحهم الحصانة خاصة لأولئك الذين يعيشون في غزة، من الممكن بالتأكيد إيذائهم وعدم تخويفنا بحرب متعددة الجبهات ، لأننا كنا في حرب متعددة الجبهات لفترة طويلة جدا. لا يمكننا السماح لهم بالاستمرار في التحريض والتوجيه والتمويل والحصول على الحصانة".



القناة 14 العبرية:*نحن على أعتاب عملية حارس الأسوار 2



مجلس الأمن القومي الإسرائيلي:* تحذير قبل الأعياد: "في الآونة الأخيرة، تسعي حماس والجهاد الإسلامي لتنفيذ عمليات اختطاف في إسرائيل من أجل زيادة "أوراق المساومة" الخاصة بهما تجاه إسرائيل. وليس من المستبعد أن يطمحوا إلى القيام بعمليات الاختطاف خارج حدود البلاد أيضا"



فيما جاءت متابعات علمية الدهس البطولية غرب رام الله كالآتي:-



وزير جيش الاحتلال (الإسرائيلي) الأسبق، أفيغدور ليبرمان: القاسم المشترك بين كل الأحداث في الضفة الغربية والقدس والهجمات المميتة *هو منظمة حماس، التي تتمركز في قطاع غزة،* وتتمتع بالحصانة من الحكومة الإسرائيلية، وتحرض السكان الفلسطينيين على قتل اليهود وتبارك مرارا وتكرارا الهجمات - من أجل وقف موجة العمليات واستعادة الشعور بالأمن لدى مواطني إسرائيل، *يجب علينا أولا العودة إلى الاغتيالات والتوقف فورا عن تحويل الأموال إلى قطاع غزة،* ويجب ألا تستمر الهزيمة والاستسلام للعمليات.



*وقع والا العبري :نقلاً عن مسؤول عسكري في فرقة الضفة الغربية: منفذ عملية الدهس اليوم، احتفل يوم أمس بعيد ميلاده.



موقع والا العبري: 5 قتلى و8 عمليات خطيرة وعشرات المصابين في صفوف جنود الجيش والمستوطنين خلال شهر أغسطس القاتل في إسرائيل.



أمير بوخبوط-موقع والا العبري: على ما يبدو أن الأمور خرجت عن نطاق السيطرة في الضفة الغربية، ولا عودة للوراء.



أمير بوخبوط- موقع والا العبري: من المحتمل أن تقرر المؤسسة الأمنية اليوم تعزيز قوات الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية، حيث يتواجد في الضفة الغربية نحو 21 كتيبة.

