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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
الحديقة الوطنية .. مخطط لتهويد بلدتي العيسوية والطور بالقدس
02 سبتمبر 2023 . الساعة: 09:08 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/289580
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