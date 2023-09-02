روسيا تحبط هجوما على جسر القرم وأوكرانيا تختبر صاروخا بعيد المدى

قالت روسيا إن دفاعات قواتها دمرت الليلة زورقين مسيرين أوكرانيين حاولا استهداف جسر القرم في البحر الأسود، وأكدت أنها استهدفت نظام التحكم الإلكتروني الإستراتيجي للجيش الأوكراني، ودمرت مصانع للمسيّرات البحرية، في وقت أعلنت فيه أوكرانيا نجاح اختبار صاروخ باليستي يبلغ مداه ألف كيلومتر، وتستعد لاستلام ذخائر أميركية خارقة للدروع تحتوي على اليورانيوم المنضب.

وكشفت وزارة الدفاع الروسية أن الزورقين الأوكرانيين المسيرين تم اعتراضهما وتدميرهما في الوقت المناسب قبل الوصول لهدفهما بالبحر الأسود.

وتوقفت حركة مرور المركبات على جسر القرم مؤقتا هذه الليلة.

من جهته، أكد عمدة موسكو إسقاط مُسيّرة قرب المدينة، في حين أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير طائرة مسيرة أخرى في مقاطعة موسكو.

وقال حاكم منطقة كورسك الروسية إن مسيرتين أوكرانيتين هاجمتا مدينة كورتشاتوف فجر أمس الجمعة. وفي مقاطعة بريانسك، قال الحرس الوطني الروسي إنه أسقط 3 طائرات مسيرة فوق المقاطعة. كما أعلنت سلطات مقاطعة بيلغورود إسقاط مسيرة صباح أمس فوق المقاطعة دون تسجيل أضرار أو خسائر.

وفي تطور آخر، قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها نفذت 5 ضربات دقيقة أدت إلى تعطيل نظام التحكم الإلكتروني الإستراتيجي للجيش الأوكراني.

وأضافت الوزارة أن القوات الروسية دمرت ورشات تجميع المسيّرات البحرية المستخدمة من قبل كييف لشن هجمات على الأراضي الروسية.

بدوره دعا عمدة العاصمة الروسية سيرغي سوبيانين إلى توسيع الدفاعات الجوية في المدينة لمواجهة الارتفاع الملحوظ في هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية.

وأفاد سوبيانين بنصب منظومات دفاع جوي جديدة في الأسابيع الأخيرة في مناطق مختلفة من أجل حماية المدينة.

هجوم نادر

وفي المقابل، أعلنت أوكرانيا الجمعة أنها شنت هذا الأسبوع هجوما بمسيّرات على مطار روسي انطلاقا من الأراضي الروسية للمرة الأولى.

وهذا الأسبوع تعرض مطار بسكوف على بعد 700 كيلومتر من أوكرانيا لهجوم شكل أحدث ضربة تهز الأراضي الروسية منذ أن توعدت كييف "بإعادة" النزاع إلى موسكو في يوليو/تموز الماضي.

وأعلن رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف عبر تليغرام أن "المسيرات التي استخدمت لشن هجوم على قاعدة كريستي الجوية في بسكوف أطلقت من داخل روسيا"، مضيفا "أصيبت 4 طائرات شحن عسكرية روسية من طراز إيل-76 نتيجة الهجوم".

وقال بودانوف -في مقابلة مع موقع "ذي وور زون"- "ننشط في الأراضي الروسية". وبحسب هذا الموقع، رفض المسؤول الكشف عما إذا كانت العملية نفذها رجاله أم روس يعملون لحساب كييف.

وفي مقابلة مع الجزيرة، قال مستشار وزير الدفاع الأوكراني والمتحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية يوري ساك إن بلاده تعمل على تطوير قاعدة لصناعاتها العسكرية، وإنها تستطيع بنجاح اختبار صواريخ يصل مداها إلى ألف كيلومتر.

الجزيرة نت