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نظام الدخول الموحد.. فحص تصاريح العمل بالألوان 2023

نظام الدخول الموحد.. فحص تصاريح العمل بالألوان 2023
نظام الدخول الموحد.. فحص تصاريح العمل بالألوان 2023

غزة _ الرسالة نت

نظام الدخول الموحد.. فحص تصاريح العمل بالألوان 2023 ... يتصاعد الفحص حول هذا العنوان في محركات البحث "جوجل"، حيث يبحث العمال في غزة بشكل متزايد مع بداية كل شهر، عن إمكانية الحصول على تصاريح للعمل في الأراضي الفلسطينية.

تصاريح العمل بالألوان شهر 9 سبتمبر 2023

رابط نظام الدخول الموحد ... وزارة العمل غزة

تصاريح العمال.jpg
 

حددت وزارة العمل في غزة دور الترشيح لتصاريح العمال، عبر خمس مجموعات ملونة يعرف من خلالها العمال في أي مجموعة متوقع أن يكون دورة، وتسعى الوزارة بشكل دائم على تحديد دور الترشيح للمسجلين للعمل في الداخل المحتل، ويتم الفحص من خلال نظام التسجيل الموحد لكل مواطن، وهي كتالي:

اللون الأخضر: يدل على أن المرشح سيتم توفير اسمه في الدفعة.

اللون الأصفر: سيتم ترشيح الاسم في الدفعة الثانية.

اللون البرتقالي: الاسم يحتاج بعض الوقت، متوسط.

اللون الأحمر: الاسم يحتاج الكثير من الوقت.

اللون الأزرق: الأسماء المسجلة حديثا.

رابط فحص تصاريح العمال ... وزارة العمل غزة 

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/289667

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