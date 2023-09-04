رئيسي: التعاون الإيراني السعودي سيعزز مكانتهما الدولية

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، على أن التعاون بين إيران والسعودية سيعزز مكانتهما في المعادلات الإقليمية والدولية، كما سيحد من التدخلات الأجنبية.

جاء ذلك، خلال استقال الرئيس الإيراني، سفير بلاده المعين لدى السعودية على رضا عنايتي، اليوم الاثنين، قبيل توجهه إلى الرياض لممارسة عمله الدبلوماسي.

وقال "رئيسي" إن إيران والسعودية بلدان مؤثران في المنطقة والعالم الإسلامي، يجب تعزيز العلاقات والتعاون بينهما، مؤكدًا على أن سياسة بلاده تتمثل في تعزيز وتطوير العلاقات مع الجيران.

من جهته، أعلن "عنايتي" في تصريحات صحفية، أنه سيتوجه إلى الرياض يوم الثلاثاء المقبل؛ لاستلام مهامه رسميًا، مضيفًا أن العلاقات بين طهران والرياض تطورت بشكل إيجابي.

وأوضح أن منطقة الشرق الأوسط بأمس الحاجة إلى تعاون جماعي، مشيرًا إلى أن بلاده قد "بدأت نهجا وفق إيمانها ورؤيتها بأن توسيع وتعميق الأواصر بين إيران والسعودية وعلى صعيد العالم الإسلامي، سيترك آثارا إيجابية بامتياز"، وفق تعبيره.

وأكد أن إيران والسعودية لديهما القدرة عبر التعاون الثنائي على بناء قاعدة للتعاون الجماعي بعيدًا عن التدخل الأجنبي في المنطقة.

وفي مارس الماضي، اتفقت إيران والسعودية بوساطة الصين على استئناف العلاقات، وإعادة فتح السفارات.