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مستوطنون يقتحمون مقامات إسلامية في عورتا بنابلس

الرسالة نت- الضفة

اقتحم مئات المستوطنين، فجر اليوم الثلاثاء، مقامات إسلامية في قرية عورتا جنوب شرق نابلس.

وبحسب مصادر محلية، فإن المستوطنين اقتحموا قرية عورتا وسط حماية جيش الاحتلال (الإسرائيلي)، وأدَّوا طقوسا تلمودية في المقامات الدينية في القرية.

وأشارت المصادر إلى أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية قبيل الاقتحام وداهمت عدة منازل فيها، واعتلى القناصة أسطح المنازل لتأمين حماية المستوطنين حتى انتهاء الاقتحام في الثالثة والنصف فجراً.

كما وعاثت قوات الاحتلال خراباً في المنازل التي جرى اقتحامها واحتجزت الأهالي لعدة ساعات.

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