إصابة جندي (إسرائيلي) في عملية إطلاق نار بالأغوار

استشهد شاب فلسطيني مساء الثلاثاء، في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في الأغوار شرق الضفة المحتلة وأصيب خلاله جندي (إسرائيلي).

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن عملية إطلاق نار أصيب خلالها قرب مفرق أرجمان في الأغوار معلنًا (تحييد المنفذ).

وأعلنت قوات الاحتلال أن جنديا (إسرائيلياً) أصيب بالرصاص خلال تبادل إطلاق نار أثناء ملاحقة فلسطيني سبق أن نفذ عملية أخرى في منطقة قريبة اليوم.

ووقع الاشتباك في قرية الزبيدات بالأغوار، والتي شهدت انتشاراً مكثفاً لقوات الاحتلال وآلياتها العسكرية.



وسجّلت الأشهر الأخيرة تصاعداً لعمليات المقاومة النوعية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، من إطلاق الصواريخ، وتفجير العبوات شديدة الانفجار محلية الصنع، وعمليات إطلاق النار والاشتباكات المسلحة، وعمليات الدهس والطعن.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطي" (859) عملاً مقاوماً خلال شهر آب/ أغسطس الماضي، وأسفرت عن مقتل (5) إسرائيليين، وإصابة (58) جندياً ومستوطناً بجراح مختلفة، ليرتفع بذلك قتلى الاحتلال ومستوطنيه منذ بداية العام الجاري إلى (37) قتيلاً.

كما وثّق المركز استشهاد (21) فلسطينيا في الضفة والقدس خلال أغسطس بنيران الاحتلال ومستوطنيه في الضفة.

كما شهدت مناطق الأغوار الفلسطينية عمليات بطولية نوعية في الفترة الماضية، أبرزها عملية الشهيدين القساميين حسن قطناني ومعاذ المصري، والتي أدت أيضاً إلى 3 قتلى وذلك في السابع من أبريل الماضي.