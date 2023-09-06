كتائب أبو علي مصطفى: التعدي على نسائنا بالخليل حماقة كبيرة لن تمر دون رد

اعتبرت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية أن ما جرى من تجاوز وتعدي على نسائنا الأحرار في الخليل، انتهاكا صارخا وعدوانا جديدا، تجاوز فيه الاحتلال كل الخطوط الحمراء.

وقالت الكتائب في بيان لها إن هذه الجريمة البشعة والنكراء لن تمر دون رد وعقاب وسيعلم الاحتلال أنه بارتكابه هذه الحماقة الكبيرة بحق نسائنا، قد فتح النار على نفسه وعليه أن يدرك ومعه العالم أن المساس بـ "ماجدات فلسطين" سيفجر الأوضاع في المنطقة بأكملها.

ودعت جماهير شعبنا ومقاومينا في كل مكان للنزول إلى ساحة المعركة وتدفيع العدو ثمن جرائمه المتصاعدة، ولتكن كل ساحات المواجهة مشتعلة انتقاما لنسائنا وأحرار فلسطين.