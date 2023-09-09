أسعار الذهب في الأردن اليوم السبت 9 سبتمبر2023 ... طرأ على سعر الذهب في مستهل تعاملاته اليوم السبت 9 سبتمبر 2023 ارتفاع طفيف في سعر جرام الذهب في أسواق بورصة الأردن.
أسعار الذهب في الأردن اليوم السبت 9 سبتمبر2023
|
عيار الذهب
|
JOD دينار أردني
|
دولار USD
|
غرام عيار 9
|
16.39
|
23.14
|
غرام عيار 8
|
14.57
|
20.57
|
غرام عيار 6
|
10.93
|
15.43
|
أونصة الذهب
|
1359.37
|
1919.14
سعر الذهب اليوم في الأردن بالدينار الأردني والدولار الأمريكي
|
عيار الذهب
|
JOD دينار أردني
|
دولار USD
|
43.71
|
61.7
|
41.89
|
59.13
|
40.07
|
56.56
|
38.25
|
53.99
|
32.79
|
46.28
|
29.14
|
41.13
|
25.5
|
35.99
|
21.86
|
30.85
|
18.21
|
25.71
|
16.39
|
23.14
|
14.57
|
20.57
|
10.93
|
15.43
|
1359.68
|
1919.14
|
43714.82
|
61701.93
تغير سعر الذهب في الأردن على مدى 30 يوم
|
التاريخ
|
عيار 18
|
عيار 21
|
أونصة
|
2023-09-09
|
32.79
|
38.25
|
1359.68
|
2023-09-08
|
32.78
|
38.24
|
1359.36
|
2023-09-07
|
32.8
|
38.26
|
1360.06
|
2023-09-06
|
32.72
|
38.17
|
1356.94
|
2023-09-05
|
32.89
|
38.37
|
1364.03
|
2023-09-04
|
33.11
|
38.63
|
1373.28
|
2023-09-03
|
33.16
|
38.69
|
1375.34
|
2023-09-02
|
33.1
|
38.62
|
1372.85
|
2023-09-01
|
33.14
|
38.66
|
1374.17
|
2023-08-31
|
33.14
|
38.66
|
1374.27
|
2023-08-30
|
33.16
|
38.68
|
1375.1
|
2023-08-29
|
33.08
|
38.59
|
1371.92
|
2023-08-28
|
32.76
|
38.22
|
1358.59
|
2023-08-27
|
32.71
|
38.16
|
1356.36
|
2023-08-26
|
32.69
|
38.14
|
1355.88
|
2023-08-25
|
32.7
|
38.15
|
1356.11
|
2023-08-24
|
32.74
|
38.2
|
1357.82
|
2023-08-23
|
32.71
|
38.16
|
1356.59
|
2023-08-22
|
32.41
|
37.81
|
1344.16
|
2023-08-21
|
32.33
|
37.72
|
1340.82
|
2023-08-20
|
32.27
|
37.65
|
1338.36
|
2023-08-19
|
32.27
|
37.65
|
1338.3
|
2023-08-18
|
32.26
|
37.64
|
1338.03
|
2023-08-17
|
32.27
|
37.65
|
1338.22
|
2023-08-16
|
32.3
|
37.69
|
1339.68
|
2023-08-15
|
32.48
|
37.89
|
1346.87
|
2023-08-14
|
32.57
|
38
|
1350.67
|
2023-08-13
|
32.69
|
38.14
|
1355.89
|
2023-08-12
|
32.69
|
38.14
|
1355.7
|
2023-08-11
|
32.67
|
38.12
|
1354.94
|
2023-08-10
|
32.65
|
38.09
|
1354.02