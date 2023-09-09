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أسعار الذهب في الأردن اليوم السبت 9 سبتمبر2023

أسعار الذهب في الأردن اليوم السبت 9 سبتمبر2023
أسعار الذهب في الأردن اليوم السبت 9 سبتمبر2023

غزة _ الرسالة نت

أسعار الذهب في الأردن اليوم السبت 9 سبتمبر2023 ... طرأ على سعر الذهب في مستهل تعاملاته اليوم السبت 9 سبتمبر 2023 ارتفاع طفيف في سعر جرام الذهب في أسواق بورصة الأردن.

الذهب بالردن.jpg

أسعار الذهب في الأردن اليوم السبت 9 سبتمبر2023 

عيار الذهب

JOD دينار أردني

دولار USD

غرام عيار 9

16.39

23.14

غرام عيار 8

14.57

20.57

غرام عيار 6

10.93

15.43

أونصة الذهب

1359.37

1919.14

 

سعر الذهب اليوم في الأردن بالدينار الأردني والدولار الأمريكي

عيار الذهب

JOD دينار أردني

دولار USD

غرام عيار 24

43.71

61.7

غرام عيار 23

41.89

59.13

غرام عيار 22

40.07

56.56

غرام عيار 21

38.25

53.99

غرام عيار 18

32.79

46.28

غرام عيار 16

29.14

41.13

غرام عيار 14

25.5

35.99

غرام عيار 12

21.86

30.85

غرام عيار 10

18.21

25.71

غرام عيار 9

16.39

23.14

غرام عيار 8

14.57

20.57

غرام عيار 6

10.93

15.43

أونصة الذهب

1359.68

1919.14

كيلو غرام الذهب

43714.82

61701.93

تغير سعر الذهب في الأردن على مدى 30 يوم

التاريخ

عيار 18

عيار 21

أونصة

2023-09-09

32.79

38.25

1359.68

2023-09-08

32.78

38.24

1359.36

2023-09-07

32.8

38.26

1360.06

2023-09-06

32.72

38.17

1356.94

2023-09-05

32.89

38.37

1364.03

2023-09-04

33.11

38.63

1373.28

2023-09-03

33.16

38.69

1375.34

2023-09-02

33.1

38.62

1372.85

2023-09-01

33.14

38.66

1374.17

2023-08-31

33.14

38.66

1374.27

2023-08-30

33.16

38.68

1375.1

2023-08-29

33.08

38.59

1371.92

2023-08-28

32.76

38.22

1358.59

2023-08-27

32.71

38.16

1356.36

2023-08-26

32.69

38.14

1355.88

2023-08-25

32.7

38.15

1356.11

2023-08-24

32.74

38.2

1357.82

2023-08-23

32.71

38.16

1356.59

2023-08-22

32.41

37.81

1344.16

2023-08-21

32.33

37.72

1340.82

2023-08-20

32.27

37.65

1338.36

2023-08-19

32.27

37.65

1338.3

2023-08-18

32.26

37.64

1338.03

2023-08-17

32.27

37.65

1338.22

2023-08-16

32.3

37.69

1339.68

2023-08-15

32.48

37.89

1346.87

2023-08-14

32.57

38

1350.67

2023-08-13

32.69

38.14

1355.89

2023-08-12

32.69

38.14

1355.7

2023-08-11

32.67

38.12

1354.94

2023-08-10

32.65

38.09

1354.02
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/290052

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أسعار الذهب في الأردن اليوم السبت 9 سبتمبر2023

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