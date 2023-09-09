أسعار الذهب في الأردن اليوم السبت 9 سبتمبر2023 ... طرأ على سعر الذهب في مستهل تعاملاته اليوم السبت 9 سبتمبر 2023 ارتفاع طفيف في سعر جرام الذهب في أسواق بورصة الأردن.

أسعار الذهب في الأردن اليوم السبت 9 سبتمبر2023

عيار الذهب JOD دينار أردني دولار USD غرام عيار 9 16.39 23.14 غرام عيار 8 14.57 20.57 غرام عيار 6 10.93 15.43 أونصة الذهب 1359.37 1919.14

سعر الذهب اليوم في الأردن بالدينار الأردني والدولار الأمريكي

تغير سعر الذهب في الأردن على مدى 30 يوم