"فرانس فوتبول" تعلن عن المرشحين للفوز بالكرة الذهبية لعام 2023

أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية يوم الأربعاء عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2023، التي تمنح سنويا لأفضل لاعب كرة قدم في العالم.

وستعلن "فرانس فوتبول" عن الفائزين بكل صنف من جوائزها في حفل سيقام بالعاصمة الفرنسية باريس في 30 أكتوبر المقبل.

Here is the fifth part of the 2023 Ballon d'Or nominees...



🇪🇸 Rodri



🇫🇷 @AntoGriezmann



🇦🇷 Lionel Messi



🇦🇷 Lautaro Martinez



🇵🇱 @lewy_official#ballondor pic.twitter.com/72VeDstvGw — Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) September 6, 2023

وضمت قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2023 لاعبا وهم:

1- جوسكفو جفارديول (كرواتيا - لايبزيغ - مانشستر سيتي).

2- جمال موسيالا (ألمانيا - بايرن ميونخ).

3- أندريه أونانا (الكاميرون - إنتر ميلان - مانشستر يونايتد).

4- كريم بنزيما (فرنسا -ريال مدريد - اتحاد جدة).

5- محمد صلاح (مصر - ليفربول).

6- بوكايو ساكا (إنجلترا – أرسنال).

7- كيفن دي بروين (بلجيكا – مانشستر سيتي).

8- جود بيلينغهام (إنجلترا – بوروسيا دورتموند – ريال مدريد).

9- راندال كولو مواني (فرنسا – آينتراخت فرانكفورت – بي إس جي).

10- برناردو سيلفا (البرتغال – مانشستر سيتي).

11- خفيتشا كفاراتسخيليا (جورجيا – نابولي).

12- نيكولو باريلا (إيطاليا – إنتر ميلان).

13- إيميليانو مارتينيز (الأرجنتين – أستون فيلا).

14- روبن دياز (البرتغال – مانشستر سيتي).

15- إيرلينج هالاند (النرويج – مانشستر سيتي).

16- مارتن أوديجارد (النرويج – أرسنال).

17- إلكاي جوندوجان (ألمانيا – مانشستر سيتي – برشلونة).

18- ياسين بونو (المغرب – إشبيلية – الهلال السعودي).

19- جوليان ألفاريز (الأرجنتين – مانشستر سيتي).

20- فينيسيوس جونيور (البرازيل – ريال مدريد).

21- رودري (إسبانيا – مانشستر سيتي).

22- أنطوان غريزمان (فرنسا – أتلتيكو مدريد)

23- ليونيل ميسي (الأرجنتين – سان جيرمان – إنتر ميامي).

24- لاوتارو مارتينيز (الأرجنتين – إنتر ميلان)

25- روبرت ليفاندوفسكي (بولندا – برشلونة).

26- كيم مين جاي (كوريا الجنوبية - نابولي - بايرن ميونخ).

27- لوكا مودريتش (كرواتيا - ريال مدريد).

28- كيليان مبابي (فرنسا - سان جيرمان).

29- فيكتور أوسيمين (نيجيريا - نابولي).

30- هاري كين (إنجلترا - توتنهام - بايرن ميونخ)

أسماء المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى في العالم 2023:

ياسين بونو، تيبو كورتوا، مايك ماينان، مارك أندري تير شتيجن، إيدرسون، إيمليانو مارتينيز، أندري أونانا، 󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿آرون رامسديل، دومينيك ليفاكوفيتش، برايس سامبا.

- أسماء المرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب تحت 21 عاما:

راسموس هويلوند، بيدري، أليخاندرو بالدي، تشافي سيمونز، إدواردو كامافينجا، 󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿جود بيلينجهام، غافي، جمال موسيالا، إيلي واهي، أنطونيو سيلفا.

المرشح الأبرز للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2023

يعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المرشح الأوفر حظاً للفوز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام، بعدما نجح في قيادة منتخب بلاده للفوز ببطولة كأس العالم 2022، وينافس ميسي بقوة على حصد الجائزة، نجم مانشستر سيتي النرويجي آرلينغ هالاند، بعدما قدم موسماً مميزاً مع ناديه، انتهى بحصد الثلاثية التاريخية.

وكان الفرنسي كريم بنزيما صاحب التتويج الأخير بجائزة الكرة الذهبية العام الماضي، بعدما قاد فريقه السابق ريال مدريد لحصد لقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.