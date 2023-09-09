استشهاد فتى برصاص قوات الاحتلال في الخليل

ارتقى فتى فلسطيني من مخيم العروب شمال الخليل متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت.

واستشهد الفتى ميلاد منذر الراعي "15عامًا" بعد إصابته بجراحٍ خطيرة برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت شمال مدينة الخليل.

وحاولت الطواقم الطبية أن تنعش القلب والرئتين للمصاب، خلال عملية نقله لمستشفى اليمامة في بيت لحم.

وفور إعلان استشهاده في مستشفى اليمامة، هتفت الجماهير بشعاراتٍ مؤيدة للشهداء ومنددة بالاحتلال وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

وتواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز معلومات فلسطيني "معطى" ست عمليات إطلاق نار وحالة إلقاء عبوات ناسفة، وثلاث مواجهات بين الشبان الثائر وقوات الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.