ارتفاع ضحايا الاشتباكات في عين الحلوة إلى 4

ارتفع عدد ضحايا الاشتباكات الدائرة في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان، إلى 4 أشخاص.

وبحسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، فإن المخيم لا يزال يشهد اشتباكات متقطعة تستخدم فيها الأسلحة الخفيفة وفي بعض الأحيان المقذوفات الصاروخية.

وتسببت الاشتباكات أمس بمقتل 4 منهم اثنين من نشطاء حركة "فتح"، ومدني، ورابع من "جند الشام"، فيما جرح حوالي 25 بجروح متفاوتة، ما يرفع عدد المصابين منذ بدء الاشتباكات قبل أيام إلى 60 جريحًا.

وفشلت الليلة الماضية الوفود المفاوضة التي سعت على مدى ساعتين ونصف لضبط الخروقات، في تثبيت وقف إطلاق النار.