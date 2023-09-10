(كتيبة العياش) تتبنى إطلاق صاروخ من جنين وتنفي اعتقال أي من عناصرها

أعلنت "كتيبة العياش" التي تنشط في جنين، صباح الأحد، أنها أطلقت صاروخًا تجاه مستوطنة "رام أون" في غلاف المحافظة طراز "قسام 1".

وقالت الكتيبة في بيان لها، إن ذلك يأتي في إطار الإعداد والتطوير المستمر وردًا على جرائم الاحتلال.

ونفت الكتيبة بشدة ما تداولته وسائل إعلام عبرية مؤخرًا نقلاً عن مصادر أمنية (إسرائيلية) أن يكون تم اعتقال أي من عناصرها او كشف أيًا منهم، مؤكدةً على أن ما يروج له الاحتلال عبارة عن تسويق لإنجاز نصر وهمي لتغطية فشله وإرضاء جمهوره اليميني المتطرف.

وبينت أنها تعمل في ظروف أمنية معقدة وفي سرية تامة بسبب الوضع الأمني.