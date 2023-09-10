تعديل مُقترح على قواعد “فيفا” يُقرب السعودية من استضافة كأس العالم

أكدت تقارير صحفية، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قد يُجري تعديلًا جديدًا على نظام اختيار الفائز بتنظيم بطولات كأس العالم.

وأطلقت المغرب، إسبانيا، البرتغال، ملفًا مشتركًا لاستضاف كأس العالم 2030، لينافسوا الملف الأمريكي الجنوبي بتواجد أوروجواي، الأرجنتين، باراجواي، تشيلي، فيما أكدت تقارير صحفية أن السعودية تُفكر في التقدم بملف لاستضافة نسخة 2034 بمفردها.

وتنص قواعد “فيفا” أنه لا يجوز للكونجرس أن يمنح حقوق استضافة أكثر من بطولة للمونديال في نفس الاجتماع، لكن تلك القاعدة قد يتم تغييرها.

وبحسب صحيفة “ذا تايمز” البريطانية، فإن هناك اعتقادا متزايدا بأن الفيفا سيسعى إلى تغيير قواعده للسماح باختيار المستضيفين لبطولتي كأس العالم 2030، 2034 في نفس الوقت، وهي خطوة قد تُقرب المملكة العربية السعودية من استضافة المونديال.

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وأوضح التقرير أنه من الممكن اعتماد ذلك التغيير في كونجرس الفيفا المقبل في شهر مايو 2024، ما يمهد الطريق لإجراء تصويت مزودج في الاجتماع لاختيار البلد المُضيف لكأس العالم، نهاية العام المقبل.

وذكرت الصحيفة أنه يُطلق على ذلك النظام، نموذج”لا خاسرين”، والذي يتم اعتماده من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، كذلك الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وترغب السعودية في الضغط لاستضافة مونديال 2034، حيث أن ملف إسبانيا والبرتغال والمغرب يبدو غير قابل للهزم، ما جعل البلد العربي يتغاضى عن فكرة الدخول في منافسة معهم.