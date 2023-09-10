عائلة الجعبري تحذّر عناصر السلطة من السير في شوارع الخليل

حذّر شباب عائلة الجعبري، عناصر أجهزة السلطة، من السير في شوارع مدينة الخليل، قبل أن يتم محاسبة المعتدين من تلك العناصر على عدد من أبناء عائلة الجعبري في الخليل وتصويرهم في وضع مهين.

واستنكر شباب العائلة الجعبري في بيان صحفي، اعتداء أجهزة السلطة على أبنائها في الخليل، وتصويرهم في وضع مهين، ينم عن تصرف عصابات.

وطالب البيان، أهالي المعتدي من أجهزة السلطة، بسحب أبنائهم من الأجهزة الأمنية، وأكدوا أنهم "غير مسؤولين عن أي عسكري وما سيحدث له حيث سنقوم بإطلاق النار المباشر على أي عسكري في شوارع الخليل".

وشدَّدوا على أن استهداف عناصر الأمن سيتواصل "حتى يتم إنصاف أبنائنا ومحاسبة من قام بتصويرهم والاعتداء عليهم".

وقال البيان: "لقد شاهد الجميع الاعتداء الآثم على أبنائنا خلال اعتقالهم وتصويرهم في وضع مهين وهذا ما لا يمكن القبول فيه من أحد.. فإذا كان هناك مطلوب للقانون كان بإمكان السلطة اعتقاله دون تصوير ودون أي اعتداء طالما أن المطلوب تحت قبضة وسيطرة الأمن".

وعدَّ البيان "هذا التصرف بأنه تصرف عصابات وليس تصرف أجهزة أمنية".

وطالب شباب عائلة الجعبري، أهالي العناصر الأمنية بسحب أبنائهم من الأجهزة الأمنية.