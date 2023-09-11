زلزال بقوة 6.2 يضرب شرق إندونيسيا

ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر منطقة "هالماهيرا" التابعة لمقاطعة مالوكو الشمالية، شرق إندونيسيا.

وأورد مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني في تقرير له اليوم الإثنين، أن الزلزال وقع على عمق 160 كيلومترا تحت سطح البحر.

ولم ترد أي تقارير بوقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال، حتى اللحظة.

وتضرب الزلازل بانتظام أجزاء مختلفة من إندونيسيا، والتي تقع على حزام المحيط الهادئ المعروف باسم "حلقة النار"، إذ تلتقي العديد من الصفائح التكتونية وتسبب نشاطًا بركانيًا وزلزاليًا متكررًا.

يأتي ذلك بعد يومين من زلزال وُصِف بـ"الأقوى والأعنف" منذ قرن، ضرب المملكة المغربية، مخلفاً 2681 قتيلًا 2501 مصابًا.