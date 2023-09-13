نصرةً وإسنادًا للأسرى.. وقفات تضامنية في محافظات قطاع غزة

شهدت مساء الثلاثاء، محافظات قطاع غزة المختلفة، وقفات جماهيرية دعم وإسناد للأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال.

جاء ذلك، استجابةً لنداء اللجنة العليا للحركة الوطنية الأسيرة، التي دعت الشعب الفلسطيني لأوسع مشاركة لدعم الأسرى في مواجهة قرارات "بن غفير"، عبر المشاركة في الوقفات الجماهيرية، في كافة المدن والقرى بمحافظات الوطن.

وشارك مئات الفلسطينيين في وقفات بعدة أماكن في قطاع غزة، أبرزها، أمام مقر الصليب الأحمر وسط مدينة غزة، وفي مخيم جباليا شمال القطاع، وفي مدينة خانيونس جنوب القطاع.

وحذّر القيادي في حركة "حماس"، إسماعيل رضوان، الاحتلال( الإسرائيلي) من مغبة ارتكاب أي حماقة بحق الأسرى الفلسطينيين.

وقال "رضوان"، إن قضية الأسرى هي محل إجماع وطني وتقف على سلم أولويات المقاومة الفلسطينية.

من جهته، قال مدير عام الأنشطة في وزارة الأسرى، نبيل حجاج، إن الجماهير الفلسطينية في كل الوطن، هبت لتقول للمتطرف "ابن غفير": "كفاك تطرفًا ضد الأسرى، فنحن معهم ولن نتركهم وحدهم".

وأكد "حجاج" أن إجراءات الاحتلال لن تمر على الأسرى وستواجه بالمقاومة، فالشعب الفلسطيني يقف بالمرصاد لهذه القوانين التعسفية.

وقرر الأسرى مؤخرًا، الشروع في إضراب مفتوح عن الطعام يوم الخميس القادم، للمطالبة بوقف كل القرارات والسياسات المتخذة من أجل التضييق عليهم وعلى شروط حياتهم، ولـ "إعادة كل ما سُلب من حقوقهم خلال الفترة الماضية".

ونفذ المتطرف "ابن غفير" منذ توليه منصبه إجراءات انتقامية ضد الأسرى الفلسطينيين، منها منعهم من الخبز الطازج وتفريقهم بين السجون وتحديد مدة الحمام للأسير في بعض السجون، وإلغاء قانون الإفراج المبكر، وأخيرًا تقليص عدد الزيارات من الضفة الغربية إلى مرة كل شهرين بدلاً من مرة كل شهر.