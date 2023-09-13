رابط استعلام معاش تكافل وكرامة شهر 9 سبتمبر 2023، هل سيتم صرف 500 جنيه زيادة على معاش تكافل وكرامة، يبحث عدد كبير من المواطنين أصحاب المعاشات والذين يتلقون معاش تكافل وكرامة عن الرابط الالكتروني التي أعلنت عنه وزارة التضامن الاجتماعي وذلك للحصول على معاش تكافل وكرامة ومعرفة نتيجة الطلب المقدم، وذلك للتسهيل على المواطنين من من الوزارة على المواطنين وتجنب الذهاب إلى المكاتب والهيئات الحكومية خاصة بعدما ترددت الأنباء عن ظهور متحور جديد لفيروس كورونا المستجد، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على خطوات استعلام معاش تكافل وكرامة شهر سبتمبر 2023.

رابط استعلام معاش تكافل وكرامة سبتمبر 2023

رابط استعلام معاش تكافل وكرامة سبتمبر 2023، يحظى بعمليات بحث واسعة كونه يعتبر من أفضل برامج الدعم الذي تقدمه وزارة التضامن الاجتماعي لمساعدة الأسر المصرية الفقيرة وغير القادرة على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، وكانت وزارة التضامن الاجتماعي أعلنت عن رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة.





خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة:

الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا.

ادخل الرقم القومي الخاص بالمواطن المراد الاستعلام عنه .

اضغط على “استعلام” .

ستظهر أمامك كافة التفاصيل الخاصة بطلب التقدم .

في حالة رفض الطلب سوف يتم ذكر السبب .

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

ألا يكون مستفيد من برامج الدعم الأخرى.

ألا يكون المتقدم ليس له دخل ثابت .

ألا يكون المتقدم عامل في القطاع الخاص أو العام.

يجب أن يكون المتقدم لديه أبناء في مراحل دراسية مختلفة.

رابط استعلام معاش تكافل وكرامة سبتمبر 2023

رابط استعلام معاش تكافل وكرامة سبتمبر 2023

الأوراق المطلوبة للتقديم في معاش تكافل وكرامة

صورة بطاقة الرقم القومي والأصل للإطلاع على أن تكون سارية.

صور شهادات ميلاد الأبناء الأقل من 18 عام.

صورة بطاقة الرقم القومي للأبناء الأكبر من 18 عام.

ايصال مرافق مياه أو غاز أو كهرباء.

بيان طالب من المدرسة التابع لها الأبناء.

ما حقيقة صرف 500 جنيه زيادة على معاش تكافل وكرامة؟

الكثير من الأنباء ترددت خلال الساعات الأخيرة حول زيادة 500 جنيه في معاش تكافل وكرامة، وردت الدكتورة “نيفين القباج” التي تشغل منصب وزيرة التضامن الإجتماعي أن الوزارة لم تعلن عن مثل هذه الأخبار التي تتردد خلال الأيام القليلة، وأن المسؤول عن مثل هذه القرارات هو مجلس الوزارء، وناشدت “القباج” كافة وسائل الإعلام التحري بدقة عن مثل هذه الأخبار التي تتسبب في حالة من البلبلة في الشارع المصري.

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