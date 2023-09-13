تناول البلح الأسود يوميًا لهذه الأسباب

يتميز البلح الأسود بمذاقه اللذيذ، لذلك يُقبل عليه الأشخاص، ولكن هل تعلمون ماذا يفعل تناوله بصحة الجسم؟ وما هو تأثيره على الصحة؟!
ويُعد البلح الأسود من الفواكه المفيدة لصحة الإنسان التي يشتهر بها فصل الصيف، لاحتوائه على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية الضرورية للجسم، ولكن ماذا يحدث عند تناوله يوميًا؟
تناول البلح الأسود يوميًا، يُساعد الجسم في الحصول على الفوائد التالية:
- يحتوي البلح الأسود على السكريات الطبيعية التي تعطي الجسم الطاقة التي يحتاجها، وتقضي على الشعور بالإرهاق والتعب؛ لذلك هو مصدر مُهم لـ "مد الجسم بالطاقة".
- يعتبر البلح الأسود غنياً بالألياف الغذائية التي تعزز صحة الجهاز الهضمي، عن طريق تحسين حركة الأمعاء والوقاية من عسر الهضم وتحسين عملية الإخراج، وتجنب الإصابة بالإمساك.
- البلح الأسود غني بالحديد، الذي يساهم في إنتاج كرات الدم الحمراء، التي تساعد على تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم؛ ما يعني الوقاية من الإصابة بالأنيميا.
- وتساعد العناصر الغذائية الموجودة في البلح الأسود على زيادة عدد الحيوانات المنوية وتحسين حركتها وجودتها، وبالتالي تعزز خصوبة الرجال.
- البلح الأسود من الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة التي تسبب السرطانات، ومن ثم تناوله يساهم في الوقاية من الأمراض الخبيثة، بمعنى أنه يُساهم في الوقاية من السرطان.
- يحتوي البلح الأسود على مستويات مرتفعة من معدن البوتاسيوم، الذي يعمل على تنشيط الدورة الدموية وتقوية عضلة القلب وتنظيم ضرباته وضبط ضغط الدم.
- يُغني البلح الأسود عن تناول المضادات الحيوية، لاحتوائه على مواد، تتميز بخصائصها المكافحة للبكتيريا.
- يمثل البلح الأسود أهمية كبيرة لصحة العين، ويرجع السبب إلى محتواه العالي من فيتامين أ، الذي يساهم في تقوية النظر والحد من الإصابة بأمراض الضمور البقعي المرتبطة بالتقدم في العمر، مثل الجلوكوما.
- يُقلل البلح الأسود من خطر الإصابة بهشاشة العظام عند تناوله يوميًا، لاحتوائه على معادن تساعد على تقويتها وحمايتها من الكسور، مثل المنجنيز والماغنسيوم والنحاس والفسفور.