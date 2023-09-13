إنستغرام تعزز الخصوصية بخيار جديد للأصدقاء المقربين

إنستغرام تختبر ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بتقييد الوصول إلى منشوراتهم من قبل دائرة الأصدقاء المقربين، وذلك في إطار تعزيز الخصوصية.

وهذه الخطوة تأتي في سياق تركيز ميتا (الشركة الأم لإنستغرام) على تعزيز الخصوصية وإقناع المستخدمين بأن منصتها آمنة، وذلك في مواجهة التحديات المستمرة التي تواجهها وسائل التواصل الاجتماعي.

تتيح هذه الميزة للمستخدمين التحكم الكامل فيمن يمكنهم رؤية منشوراتهم وتشجيع استخدام المنصة بشكل أكثر خصوصية. يُشار إلى أن إنستغرام تجري تجارب على هذه الميزة في بعض البلدان، ومن الممكن أن تضيف المزيد من خيارات الخصوصية في المستقبل.

وهدفت الميزة إلى تعزيز الأمان لدى المستخدمين من خلال منحهم التحكم الكامل فيمن يمكنهم رؤية منشوراتهم.

وإذا أصبحت مشاركة منشورات الخلاصة متاحة على نطاق واسع، فإن ذلك قد يؤدي إلى تقليل حاجة المستخدمين لإنشاء حسابات بديلة خاصة بالأصدقاء فقط.

وأكدت الشركة أنها تجري تجارب على هذه الميزة في عدد قليل من البلدان دون تحديد أي منها بشكل محدد. وأشارت إلى أنها تستكشف دائمًا وسائل جديدة للمجتمع للتعبير عن ذواتهم والتواصل عبر منصة إنستغرام.