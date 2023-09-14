الأسير ماهر الأخرس يعلق إضرابه عن الطعام

علَّق الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس (52 عامًا)، مساء اليوم الخميس، إضرابه المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي الذي استمر 22 يومًا، بعد إعطاء الفرصة لمحاميه التفاوض مع النيابة الإسرائيلية.

وقال مكتب إعلام الأسرى في بيانٍ مقتضب، إن الأسير "الأخرس" علق إضرابه عن الطعام بعد التوصل إلى اتفاق يمنح محاميه الفرصة للتفاوض مع نيابة الاحتلال بشأن الاتهامات الموجهة إليه، وتم تحديد جلسة قراءة للقضية بتاريخ 26 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وفي 23 أغسطس/آب الماضي، أعلن القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" ماهر الأخرس، إضرابه المفتوح عن الطعام، بعد أن اعتقلته قوات الاحتلال من منزله ببلدة سيلة الظهر في جنين شمال الضفة الغربية.