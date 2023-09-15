(الإعلاميين الفلسطينيين) يدين استهداف الاحتلال  للصحفيين خلال تغطيتهم للمظاهرات شرق خانيونس

أدان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين استمرار استهداف قوات الاحتلال (الإسرائيلي) الفج والمباشر والمتعمد للصحفيين ووسائل الإعلام في محاولة يائسة لإرهابهم وثنيهم عن أداء واجبهم المهني ودورهم الوطني.

وقال المنتدى في بيان إن الزميل المصور الصحفي أشرف ابو عمرة أصيب بقنبلة غاز بيده اليمنى خلال تغطيته للمظاهرات شرق خانيونس عصر اليوم الجمعة 15 سبتمبر 2023.

ودعا الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب ومنظمة مراسلون بلا حدود لأداء دورهم بحماية الصحفيين الفلسطينيين ولجم الاحتلال عن قمع حرية الصحافة واستهداف الصحفيين دون أدنى مبرر، فضلاً عن ملاحقة ومحاكمة الاحتلال على سجله الحافل بالجرائم بحق حرية الصحافة والصحفيين في الأراضي الفلسطينية.

وبعث بالتحية منتدى الإعلاميين الفلسطينيين إلى فرسان الإعلام الفلسطيني لإصرارهم على فضح جرائم الاحتلا بحق الشعب الفلسطيني، ليؤكدوا أن الإرهاب (الإسرائيلي) لن ينال من إرادتهم وعزيمتهم.