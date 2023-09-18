محاولات باريس مستمرة لإنجاز صفقة مستحيلة من ريال مدريد

يسعى باريس سان جيرمان، لإبرام صفقة صعبة من ريال مدريد، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.



وسبق أن ذكرت تقارير بأن لويس إنريكي، مدرب باريس، معجب بالبرازيلي رودريجو جويس، نجم ريال مدريد، وكان مستعدا لمبادلته بكيليان مبابي في الصيف الماضي.



ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، سيجري باريس المحاولة الأخيرة لإقناع ريال مدريد بالمبادلة في الميركاتو الشتوي المقبل، قبل انتهاء عقد مبابي في الصيف.



وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن ريال مدريد ليست لديه أي نية للتخلي عن رودريجو سواء بالمبادلة أو البيع.



وأوضحت أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، يتمسك باستمرار رودريجو، مع مواصلة العمل للحصول على توقيع مبابي، وعدم منح أي لاعب للنادي الباريسي.



يذكر أن رودريجو سيدخل العام الأخير من عقده مع ريال مدريد في الصيف المقبل.

