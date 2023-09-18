أم الفحم.. وفاة فلسطينية متأثرة بإصابتها بجريمة إطلاق نار

تُوفيت اليوم الإثنين، سيدة فلسطينية متأثرة بإصابتها بجريمة إطلاق نار، الأسبوع الماضي، في مدينة أم الفحم، بالداخل الفلسطيني المحتل 1948.

وقالت مصادر محلية، إن الشابة آلاء محمد عارف اغبارية (25 عامًا)، توفيت صباح اليوم، متأثرة بإصابتها الخطيرة بجريمة إطلاق نار في مدينة أم الفحم يوم 14 أيلول/ سبتمبر الجاري.

وأشارت المصادر إلى أن "اغبارية" كانت تمكث في العناية الفائقة بمستشفى "رمبام" في مدينة حيفا، تحت التخدير والتنفس الاصطناعي؛ قبل الإعلان عن وفاتها صباحًا.

وأصيبت الشابة "اغبارية" وهي من سكان مدينة أم الفحم، مساء الخميس الماضي 14 أيلول الجاري، بجراح وصفت بـ "الخطيرة إلى الحرجة"، جراء تعرضها لجريمة إطلاق نار، بالقرب من مفرق بلدة مشيرفة المجاورة.

وبوفاة "اغبارية" ارتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني بالداخل المحتل، منذ مطلع العام الجاري (2023) ولغاية اليوم، إلى 167 قتيلا، بينهم 11 امرأة.

ومنذ مطلع شهر أيلول الجاري، قُتل 12 شخصا فلسطينيًا، وأصيب عدد آخر بجروح متفاوتة جراء تعرضهم لجرائم، شملت غالبيتها لإطلاق نار. بينما بلغ عدد ضحايا الجريمة في آب/ أغسطس الماضي 26.

وتحولت جرائم إطلاق النار والقتل في الداخل الفلسطيني المحتل 48، لـ "أمر معتاد"، يرتكب على نحو شبه يومي خلال السنوات الماضية، حيث وجد المواطن الفلسطيني بالداخل المحتل نفسه رهينة للجريمة المنظمة، تزامنًا مع تقاعس شرطة الاحتلال.