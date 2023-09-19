مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وانتويرب في دوري أبطال أوروبا

يستضيف فريق برشلونة الإسباني نظيره رويال أنتويرب البلجيكي، على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي"، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري 2023-2024.

موعد مباراة برشلونة ضد رويال أنتويرب

ويلتقى الفريقان مساء اليوم الثلاثاء حيث تنطلق صافرة المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على معقل النادي الكتالوني الجديد.

تشكيل برشلونة المتوقع ضد رويال أنتويرب

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

الدفاع: أليكس بالدي - كريستينسن - كوندي - جواو كانسيلو

الوسط: إلكاي جوندوجان - أوريول روميو - فرينكي دي يونج

الهجوم: جافي - رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي

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القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد رويال أنتويرب

وتقوم شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية ببث لقاء برشلونة رويال أنتويرب، حيث أنها تعد الناقل الرسمي والحصري، لمباريات مسابقة دوري أبطال أوروبا، وبالتحديد قناة beIN Sports 4.

وقررت الشبكة القطرية إسناد مهمة التعليق على مباراة برشلونة ورويال أنتويرب للمعلق التونسي عصام الشوالي.