أوكرانيا تُعلن تدمير 17 مسيّرة روسية

دمرت أوكرانيا، اليوم الأربعاء، 17 طائرة روسية مُسيّرة (بدون طيار)، من أصل 24 مسيّرة، قالت إن موسكو أطلقتها ليلًا باتجاه أهداف أوكرانية.

وقالت القوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الأربعاء، إن مصفاة لتكرير النفط تعرضت لهجوم روسي بطائرات مسيرة؛ دون أن تُعلن عن الأضرار الناجمة عن تلك الهجمات.

وصرحت القيادة العامة للقوات المسلحة، بأن "روسيا شنت ليل الثلاثاء- الأربعاء هجومًا على أوكرانيا بـ 24 مسيرة انتحارية من طراز شاهد 136/131، دمرت الدفاعات الجوية الأوكرانية 17 منها".

وفي منطقة بولتافا، وسط أوكرانيا، تعرضت مصفاة لتكرير النفط لهجوم، بحسب الحاكم الإقليمي دميترو لونيك. وأعلن الحاكم على منصة تيليغرام: "ليلا، هاجم الروس بشكل متكرر منطقة بولتافا. وعملت دفاعاتنا الجوية بشكل جيد ضد صواريخ العدو المضادة للطيران"

وأضاف: "للأسف أصيبت مصفاة تكرير النفط في كريمنتشوك واندلع حريق. نشاط المنشأة متوقف موقتا، دون أن يتم الإبلاغ على الفور عن وقوع إصابات".

وقال حاكم إقليم دنيبروبتروفسك الأوكراني، إن منطقة نيكوبول تعرضت لهجوم لليلة الثانية على التوالي أطلقت خلالها القوات الروسية النار على مدينة نيكوبول وقرى أخرى.

ونوه إلى أن "أضرارًا لحقت بخمسة منازل وسيارتين وخطوط الطاقة"، دون تسجيل إصابات بشرية. مبينًا أن القوات المسلحة الأوكرانية "أسقطت مسيرتين للعدو فوق المنطقة وحولتهما إلى خردة".