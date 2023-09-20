تخفيضات وإعفاءات جديدة بغزة

صادقت لجنة متابعة العمل الحكومي، مساء اليوم الأربعاء، على مجموعة من القرارات، خلال جلستها الأسبوعية بمدينة غزة.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي وتلقت "الرسالة نت" نسخة عنه، إن اللجنة أقرت مشروع الحقيبة الرقمية للمعاملات والمستندات الحكومية، وإعفاء المنشآت والشركات المتضررة كلياً جراء العدوان الإسرائيلي بنسبة 50% من الرسوم المستحقة لسلطة الأراضي.

وقررت اللجنة، إعفاء أصحاب المركبات المتضررة خلال عدوان مايو/أيار 2023م، من رسوم الترخيص.

وصادقت اللجنة على التدخلات الحكومية المقترحة للحد من مشكلة البطالة، وتجديد مشروع "صمود" لتشغيل الخريجين، واعتماد مشروع التشغيل المؤقت لأوائل خريجي مراكز التدريب المهني.

وقررت توفير مجموعة من العاملين على بند التشغيل المؤقت للعمل في مشروع الحيازات الزراعية، وتوفير الاحتياجات العاجلة من المدربين لمراكز الرعاية بوزارة التنمية الاجتماعية.

ووافقت اللجنة، على تشكيل لجنة حكومية لتعزيز الاستفادة من مخرجات مراكز الدراسات العامة والخاصة، واعتماد توصيات لجنة إعداد هيكلية وسياسات التدريب وتنمية الموارد البشرية لموظفي الخدمة المدنية.

وأقرت لائحة تنظيم إجازات موظفي العقود والموظفين تحت التجربة، واعتماد آليات المتابعة والتدقيق على المختبرات الهندسية ومصانع الباطون.

وصادقت اللجنة، على توصيات التقرير الخاص بدراسة حالات إيذاء النفس والانتحار، واعتماد توفير متطلبات مشروع الدمغة الإلكترونية في المراكز الصحية.

وأحالت مجموعة من الموظفين للتقاعد المبكر وفق محددات قانون التقاعد، وذلك بناءً على طلبهم.