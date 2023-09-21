تحديد موعد صرف المنحة القطرية الجديدة لشهر 9 سبتمبر.. مرفق رابط الفحص، يزداد البحث والسؤال عن موعد صرف المنحة القطرية والتي هي عبارة عن مساعدة نقدية بسيطة للأسر المستفيدة من البرنامج المنحة القطرية 100 دولار شهر سبتمبر9، وتأتي هذه المنحة لمساعدة الأسر الفقيرة في قطاع غزة في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعيشون بها في قطاع غزة نتيجة الحصار الإسرائيلي المفروض منذ عام سبعة عشر عاماً، حيث يعاني سكان قطاع غزة من ظروف صعبة تنذر بتدهور الحالة المعيشية والاقتصادية بشكل متزايد.

تحديد موعد صرف المنحة القطرية الجديدة لشهر 9 سبتمبر.. مرفق رابط الفحص، أصبح المواطنون في قطاع غزة يبحثون عن أي معلومة تثلج صدورهم وتفرح أطفالهم بخصوص موعد صرف مخصصات المنحة القطرية، التي تأتي بتمويل من الأمم المتحدة و بالتعاون مع اللجنة القطرية لإعمار غزة.

مصادر تؤكد موعد صرف المنحة القطرية 100دولار لشهر9

أكدت مصادر مطلعة، أن صرف المنحة القطرية لشهر 9 بقيمة 100 دولار، بواقع 310 شيكل فقط، سيكون يوم الأحد المقبل، الموافق 24 سبتمبر2023، عن طريق المحال التجارية ومعارض الاتصالات المنتشرة في قطاع غزة، لنحو 100 ألف من الأسر الفقيرة، مؤكدة أن الصرف سيكون للكشوفات القديمة والجديدة.

رابط فحص 100 دولار المنحة القطرية الجديدة

تقدم صفحة الاستعلام الحكومي التابعة لموقع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غزة تفعيل رابط المنحة القطرية الجديدة 100 دولار لشهر سبتمبر 2023، عند الإعلان عن أسامي المنتفعين، وذلك مقابل 310 شيكل فقط على الرغم من وصولها الى380 شيكلاً، وقد بينت وزارة التنمية الاجتماعية أن الفروقات تذهب لزيادة أعداد الأسر الفقيرة للاستفادة من المنحة القطرية الجديدة 100 دولار.

تحديد موعد صرف المنحة القطرية الجديدة لشهر 9 سبتمبر.. مرفق رابط الفحص، ويذكر أنه تم صرف المنحة القطرية الجديدة للدفعة الماضية 100 دولار بمقابل 310 شيكل عبر اللجنة القطرية بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، اعتبارا من يوم الحادي عشر من آب/ أغسطس المنصرم، حيث استفاد منها نحو 100 الف أسرة فلسطينية فقيرة.

خطوات بحث المنحة القطرية الجديدة

تحديد موعد صرف المنحة القطرية الجديدة لشهر 9 سبتمبر.. مرفق رابط الفحص ، بإمكانك معرفة أنك ضمن المستفيدين من المنحة القطرية 100دولار أمريكي، عن طريق إدخالك بيانات و الاستعلام عبر رابط فحص المنحة لهذا الشهر، وهي كالتالي:

الدخول لموقع الرسالة نت.

إدخال رقم الهوية.

· إدخال تاريخ الميلاد.

موعد صرف المنحة القطرية الجديدة 100 دولار لشهر سبتمبر2023

في حال الاستفادة من المنحة سيتم إرسال رسالة نصية (SMS) على هاتفك الخاص تُوضّح آلية الصرف المسجل في قائمة البرنامج الموحد، وكما تظهر لك بيانات الاستفادة من خلال فحصك عن المنحة القطرية عبر رابط الوزارة، يذكر أنه 132 ألف حالة للاعتماد، وتمت الموافقة على 66ألف أسرة.

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