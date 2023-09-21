أبو مرزوق: هناك مؤامرات تحاك ضد اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات اللبنانية

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، اليوم أن هناك مؤامرات تحاك ضد اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات اللبنانية.

وقال أبو مرزوق في تصريح صحفي، إن جهود كبيرة لبنانية وفلسطينية ساهمت في وقف عمليات إطلاق النار في مخيم عين الحلوة.

وبين أن وقف عملية إطلاق النار في مخيم عين الحلوة أدى إلى عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مساكنهم.

ولفت أبو مرزوق إلى أن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان مستهدفون بالهجرة.

وأشار إلى أن هناك استهداف لمخيم عين الحلوة وهو أكبر المخيمات الفلسطينية.

ونوه إلى أن هيئة العمل الفلسطينية يجب أن تستلم أمن مخيمات اللاجئين في لبنان لعدم الاقتتال والوصول إلى توافقات وطنية تنهي كل المشاكل.

وأضاف "نسعى لمنع أن يكون مخيم عين الحلوة مأوى لأي شخص خارج عن القانون".