طريقة خفض حرارة طفلك في المنزل

ارتفاع حرارة الأطفال يحصل بصورة متكررة، لكن لا تتساوى كل الدرجات، فبينما يكفي دواء مسكن أحياناً، لا بد من خفض الدرجات الأخرى وعلى الفور.

كيف أخفض حرارة الطفل؟

أما إذا كانت الحرارة مرتفعة جداً وتتخطى الـ39 مئوية، فلا بد من مساعدة الدواء والتدخل عبر التدابير التالية:

وضع كمادات باردة على الجبين مع الاحتفاظ بغرفة الطفل في درجة حرارة معتدلة. (ولكن لا تستخدم ماء بارداً)

وضع كمادات على الرقبة.

وضع كمادات تحت الإبطين لتسريع خفض الحرارة.

إلباس الطفل طبقة واحدة من الملابس الخفيفة ووضع بطانية خفيفة.

تبريد الجسم فورياً عبر حمام إسفنجي فاتر.

احرص على شرب الطفل كثيراً من الماء والسوائل.

متى أتجه للطبيب؟

اتصل بالطبيب إذا كان الطفل لديه درجة حرارة أعلى من 40 مئوية.

عمره أقل من 3 أشهر ودرجة حرارته 38 مئوية أو أعلى.

يعاني من حمى منذ أكثر من 72 ساعة (أو أكثر من 24 ساعة إذا كان طفلك أقل من عامين).

يعاني من حمى مع أعراض أخرى مثل تيبس الرقبة أو التهاب الحلق الشديد أو ألم الأذن أو الطفح الجلدي أو الصداع الشديد.

لديه نوبة صرع.

يبدو مريضاً جداً أو مستاءً أو لا يستجيب.

كيف أخفض حرارة الطفل؟

إذا كان عمر الطفل يتخطى 4 سنوات، فيمكن على الأرجح الحصول على قراءة جيدة باستخدام مقياس حرارة الفم/ Unsplash

كم مرة أتفقد حرارة الطفل؟

عادة، لا تحتاج إلى قياس درجة حرارة الطفل بقلق شديد أو إيقاظه إذا كان ينام بسلام. لكن يجب أن تفعل ذلك إذا بدت طاقته منخفضة أو إذا كان لديه تاريخ من النوبات المصحوبة بالحمى.