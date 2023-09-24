 (يلا غزة) فيلم وثائقي يُعرض بمدينة ليون الفرنسية 

دعا تجمع فلسطين 69 في فرنسا إلى المشاركة في فعالية تضامنية يتخللها عرض فيلم "يلا غزة"، للمخرج الفرنسي "رولاند نورييه" في 4 أكتوبر القادم الساعة 8 مساءً في سينما "أوبرا ليون".

ويستعرض من خلال الفيلم المعاناة والأمل في قطاع غزة، بمشاركة الناشطة الفلسطينية مريم أبو دقة.

يتميّز هذا الفيلم الوثائقيّ أنّه ناطقٌ بلغاتٍ مختلفةٍ ويروي تاريخ مدينة غزّة وفلسطين بشكل عامٍّ.

كما يبرز حبّ الفلسطنيين إلى الحياة وتشبّثهم بها رغم معاناة الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت الاحتلال.

ويمثّل الفنّ والرقص بالنسبة إلى الشباب الأمل الذي يسمح لهم بالاستمرار. فالرقص والدبكة لغةٌ يوصل من خلالها الفنّانون الفلسطينيون رسائل إصرارٍ وحياةٍ وإبداعٍ يفهمها كلّ العالم ذلك أنّ لغة الجسد هي لغة موحّدة على حدّ عبارة الضيوف وهي لغة يتقاسمها كما يفهمها كلّ العالم.