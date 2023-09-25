أتلتيكو مدريد يطرح الريال سقوطه الأول بالثلاثة

الأتلتي يفوز بديربي العاصمة ,, ذاق ريال مدريد طعم الهزيمة للمرة الأولى له هذا الموسم أمام مضيفه أتلتيكو مدريد بنتيجة (3-1) في ديربي العاصمة، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من الليجا.

وسجل أهداف اتلتيكو مدريد، ألفارو موراتا "ثنائية" في الدقيقتين ( 4 و46 )





وأنطوان جريزمان في الدقيقة ( 18) ، بينما سجل لريال مدريد نجمه توني كروس في الدقيقة ( 35 ).

ورفع أتلتيكو رصيده إلى (10) نقاط في المركز الخامس وتوقف رصيد الريال عند (15) نقطة في المركز الثالث

وأفادت صحيفة ( الماركا ) الأسبانية : ريال مدريد يفتقر الى مهاجم صريح , حيث بدأ الموسم بدون مهاجم وانتهى الامر محطما وبدون القدرة على الرد

وصرحت بأن ريال مدريد خسر سجله الخالي من الهزائم وصدارة الليغا أصبحت برشلونية.