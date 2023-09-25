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الأتلتي يفوز بديربي العاصمة مدريد ويهزم الريال بثلاثية

أتلتيكو مدريد يطرح الريال سقوطه الأول بالثلاثة

فوز ثمين للأتلتي
فوز ثمين للأتلتي

الرسالة نت

الأتلتي يفوز بديربي العاصمة ,, ذاق  ريال مدريد طعم الهزيمة للمرة الأولى له هذا الموسم أمام مضيفه أتلتيكو مدريد بنتيجة (3-1) في ديربي العاصمة، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من الليجا.

وسجل أهداف اتلتيكو مدريد، ألفارو موراتا "ثنائية" في الدقيقتين ( 4 و46 )


 

وأنطوان جريزمان في الدقيقة ( 18) ، بينما سجل لريال مدريد نجمه توني كروس في الدقيقة ( 35 ).

 

ورفع أتلتيكو رصيده إلى  (10)  نقاط في المركز الخامس وتوقف رصيد الريال عند  (15) نقطة في المركز الثالث

وأفادت صحيفة ( الماركا ) الأسبانية :  ريال مدريد يفتقر الى مهاجم صريح , حيث بدأ الموسم بدون مهاجم وانتهى الامر محطما وبدون القدرة على الرد 

وصرحت بأن ريال مدريد خسر سجله الخالي من الهزائم وصدارة الليغا أصبحت برشلونية.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/291215

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