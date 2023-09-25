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أهم مباريات اليوم

جدول مواعيد مباريات اليوم الأثنين 25 / 9 / 2023 مواجهات نارية

يوم كروي سعودي
يوم كروي سعودي

الرسالة نت

جدول مواعيد مباريات اليوم الاحد 24/9/2023 مواجهات نارية، مازالت المنافسات بين الأندية والمنتخبات العالمية مستمرة، حيث ينتظر عشاق كرة القدم اليوم مباريات نارية ضمن جدول مباريات اليوم التي تتضمن منافسات كبيرة حول العالم في كأس خادم الحرمين الشريفين .

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* أهم مباريات اليوم الاثنين 25 / 9 / 2023 ( كأس خادم الحرمين الشريفين ) : 

النجمة - الرائد ( 00 : 6 ) 

الجبلين - الهلال ( 00 : 6 ) 

أحد - النصر ( 00 : 9 ) 

ضمك - القيصومة ( 00 : 9 ) 

* مباريات الدوري السعودي تنقل عبر قنوات ssc 

* الدوري المصري 

الزمالك - المقاولون العرب ( 00 : 7 ) 

سيتم نقل مباراة الزمالك على قناة أون تايم سبورتس

 

 

رابط مختصر
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