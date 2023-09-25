تشابي ألونسو مدرباً لريال مدريد في الموسم القادم ,, بعد خسارة ريال مدريد أمس , دقت أجراس الإنذار في القلعة الملكية حول المدرب ( كارلو أنشلوتي ) حيث يفكر النادي في المدى الذي يمكن أن يصل إليه الفريق .

الديربي ضد إتلتيكو مدريد هي مباراة تعني الكثير لقادة ريال مدريد . لقد ترك أداء الأمس علامة غير محببة على الإطلاق من الناحية الفنية .

في ظل الأحداث الجارية أفادت صحيفة الماركا : " إن ريال مدريد بالفعل إختار( تشابي ألونسو) لقيادة الفريق في الموسم القادم "



وحسب كلام الصحفي ( فابريزيو رومانو ) : " مصير المدرب (كارلو أنشلوتي ) سيكون في البرازيل وسيكون مدربا لهم بدءاً من يونيو 2024 "

وأكد رئيس الإتحاد البرازيلي ( إدنالدو ): " إن أنشلوتي سيكون المدير الفني الجديد للبرازيل بدءاً من كوبا أمريكا 2024 وسيحترم (كارلو) عقده مع ريال مدريد ...

ومن المقرر أن ينتهي عقد ( أنشلوتي ) مع النادي الملكي بحلول صيف 2024 المقبل بنهاية موسم 2023 / 2024 , حيث أنه تولى قيادة الفريق في 2021 .

اختيار ريال مدريد للمدرب ( ألونسو) جاء بعد الاختبار الصعب الذي حققه تشابي مع فريقه الحالي " بايرن ليفركوزن " ,, حيث أعاد ألونسو بناء هذه القلعة ويتصدر ترتيب الدوري الألماني بعناصر متوسطة ...

حيث وضع رئيس ريال مدريد ( بيريز ) أولويته في المدرب تشابي بعد أداءه المذهل والملحوظ مع فريق جاء من البعيد ,

يبقى السؤال لجماهير ريال مدريد : " هل تشابي ألونسو هو المدرب المناسب لخلافة كارلو أنشلوتي " ؟