الاحتلال يهدم منزلًا وبركسا في أريحا واعتداءات للمستوطنين بنابلس

نفذت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، صباح اليوم الثلاثاء، عمليات هدم في قرية النويعمة شمال أريحا.

واقتحمت قوات الاحتلال القرية، وشرعت بعمليات هدم لمنزل قيد الإنشاء وبركس، وأفادت يعودان للمواطن طالب داود زايد رشايدة.

ويستهدف الاحتلال سكان منطقة النويعمة ضمن سياسة التهجير القسري لأهلها والاستيلاء على أراضيها في منطقة الأغوار.

وسبق أن نفذ الاحتلال عمليات هدم في القرية، كما أخطر منشآت سكنية تمهيدًا لهدمها وتجريفها.

وفي نابلس، أقدم مستوطنون فجر اليوم، على قطع عدد من أعمدة الكهرباء بين بلدتي قصرة وجالود جنوب نابلس.

وهاجمت مجموعة من المستوطنين المنطقة الجنوبية على الطريق الواصل بين بلدتي قصرة وجالود، وقطعوا أربعة أعمدة من شبكة الكهرباء، وتمكن الأهالي من التصدي لهم.

وينفذ المستوطنون بين الحين والآخر اعتداءات على قرى وبلدات جنوب نابلس، وسط صمود وتصدٍ من قبل المواطنين والأهالي.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنوها انتهاكاتهم واعتداءاتهم بحق المواطنين وممتلكاتهم بمناطق متفرقة بالضفة الغربية.