مقتل عسكرييْن بحرينيين بهجوم حوثي على موقعهما بالحد الجنوبي

أعلنت قوة دفاع البحرين مقتل عنصرين من أفرادها وجرح آخرين في هجوم حوثي على مواقعهم عند الحدود الجنوبية للسعودية.

ونعت القوة، في بيان اليوم الاثنين، ضابطا وجنديا قتلا في عملية نفذها الحوثيون من خلال إرسال طائرات مسيّرة على مواقع القوة البحرينية.

كما أعلن البيان سقوط عدد من الجرحى في الهجوم على مواقع القوة البحرينية المرابطة بالحد الجنوبي في السعودية، مشيرة إلى أن الهجوم وقع "رغم وجود توقف للعمليات العسكرية بين أطراف الحرب في اليمن".

وقالت القوة إنه تم إرسال طائرة مع فريق طبي متكامل لإخلاء الجرحى والمصابين إلى "أرض الوطن".

ودانت قيادة القوات المشتركة للتحالف باليمن الهجوم باعتباره عملا غادرا في سياق الأعمال العدائية الحوثية المتواصلة منذ الشهر الماضي.

وأشارت إلى أن هذه الأعمال العدائية شملت استهداف محطة كهرباء ومركز شرطة بالمنطقة الحدودية.

من جهته عزى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في وفاة الضابط والجندي.

ومنذ أشهر، يشهد اليمن تهدئة من حرب بدأت قبل نحو 9 سنوات بين القوات الموالية للحكومة وقوات الحوثيين.

المصدر : الجزيرة