شاهد بالفيديو بث مباشر مباراة ريال مدريد ولاس بالماس اليوم الاربعاء 27 / 9 / 2023 ,,

يستضيف ملعب "سانتياجو برنابيو" في العاصمة الإسبانية مباراة ريال مدريد ولاس بالماس، والتي تقام ضمن الجولة السابعة لمنافسات موسم 2023-2024 من الدوري الإسباني.

ريال مدريد، صاحب الأرض، يدخل اللقاء من أجل مصالحة جماهيره وحصد النقاط الثلاث، خاصة بعدما خسر الجولة الماضية أمام جاره وغريمه أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-1، وهي الخسارة التي أفقدته صدارة جدول الترتيب لصالح برشلونة ليتراجع الفريق الملكي إلى المركز الثالث.

أما لاس بالماس، الضيف، فقد حقق فوزًا ثمينًا في الجولة الماضية بالفوز على غرناطة بهدف دون رد، ليحقق فوزه الأول في الموسم الحالي من "لا ليجا" ويرفع رصيده إلى 5 نقاط يحتل بها المركز 17 في جدول الترتيب.



بث مباشر مباراة ريال مدريد ,,, وكان فريق المدرب كارلو أنشيلوتي قد سجل هزيمته الأولى لهذا الموسم الاحد على يد جاره أتلتيكو في لقاء خسره النادي الملكي تكتيكياً أمام رجال المدرب الأرجنتيني دييغو سيموني الذين استحقوا النقاط الثلاث.



ونتيجة هذه الهزيمة، تراجع ريال إلى المركز الثالث بفارق نقطة عن برشلونة وجاره الكاتالوني جيرونا الذي يقدم بداية موسم استثنائية، بعد فوزه بخمس من مبارياته الست وتعادله في الأخرى.

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ما هو موعد مباراة ريال مدريد ولاس بالماس في الدوري الإسباني 2023-2024؟

موعد مباراة ريال مدريد ولاس بالماس في الجولة السابعة لمنافسات موسم 2023-2024 من الدوري الإسباني هو يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023، على ملعب "سانتياجو برنابيو" في العاصمة الإسبانية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ولاس بالماس في الدوري الإسباني 2023-2024؟

تملك شبكة "beIN Sports" القطرية حقوق بث مباريات الدوري الإسباني 2023-2024 حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتأكيد ستذيع مباراة ريال مدريد لاس بالماس عبر إحدى قنواتها.

ومن المقرر أن تبث مباراة ريال مدريد ولاس بالماس عبر قناة beIN Sports 3.