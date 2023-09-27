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فرنسا تحظر الحجاب الإسلامي على لاعباتها في أولمبياد 2024

الرسالة نت

أكدت مسؤولة في الحكومة الفرنسية أن بلادها لن تسمح للاعباتها بارتداء الحجاب الإسلامي خلال دورة الألعاب الأولمبية في باريس العام المقبل، رغم أن اللجنة الأولمبية الدولية تتسامح مع ذلك.

وصرحت وزيرة الرياضة أميلي أوديا كاستيرا لقناة (فرانس 3) الرسمية قائلة: "ممثلات وفودنا وفي فرقنا لن يرتدين الحجاب، احترامًا للعلمانية الموجودة في فرنسا".

واعترفت أوديا كاستيرا بأن هذا القرار يتعارض مع رأي اللجنة الأولمبية الدولية، التي تتعامل مع الحجاب باعتباره جانبًا ثقافيًا وليس دينيًا.

ولا يحظر القانون الفرنسي ارتداء الحجاب في المسابقات الرياضية مطلقًا، بيد أنه يمنعه على من يمثلن فرنسا رسميًا؛ ويتخذ كل اتحاد قراراته الخاصة فيما يتعلق بذلك.

ويحظر اتحادا كرة القدم وكرة السلة ارتداء الحجاب بينما يُسمَح به في ألعاب الريغبي وكرة اليد والتنس تحت شروط معينة. 

المصدر EFE

 

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