وحدات القمع تقتحم قسم (5) في ريمون وتنقل جميع الأسرى

اقتحمت وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال (الإسرائيلي)، اليوم الأحد، قسم (5) في سجن "ريمون"، ونقلت جميع الأسرى القابعين فيه إلى سجن "نفحة".

وذكر نادي الأسير، أن إدارة سجن (ريمون) شرعت بإغلاق مجموعة من الأقسام، بعد عملية الاقتحام.

يذكر أن وحدات القمع التابعة لادارة سجون الاحتلال، تضم عسكريين ذوي أجسام قوية وخبرات خدموا في وحدات حربية مختلفة في جيش الاحتلال، وتلقى عناصرها تدريبات خاصة لقمع الأسرى والتنكيل بهم، باستخدام أسلحة مختلفة، منها السلاح الأبيض، والهراوات، والغاز المسيل للدموع، وأجهزة كهربائية تؤدي إلى حروق في الجسم، وأسلحة تطلق رصاصاً حارقاً، ورصاص "الدمدم" المحرم دولياً، ورصاص غريب يحدث آلاماً شديدة.