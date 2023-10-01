وزير (إسرائيلي) يتوجه إلى السعودية للمشاركة في مؤتمر دولي

من المقرر أن يتوجه اليوم الأحد، وفد (إسرائيلي) برئاسة وزير الاتصالات، شلومو كرعي، إلى السعودية، للمشاركة في مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي، الذي يعقد في الرياض، وفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وحسب الصحيفة العبرية، فإن الوفد (الإسرائيلي) يضم مسؤولين في وزارة الاتصالات ورئيس لجنة الاقتصاد في الكنيست، دافيد بيتان، لكنه لا يضم أي مندوب عن سلطة البريد، لكنهم سيشاركون في المؤتمر عن بعد. ويضم المؤتمر 192 دولة بينها (إسرائيل).

وكان وزير السياحة (الإسرائيلي)، حاييم كاتس، قد وصل إلى الرياض، يوم الثلاثاء الماضي، للمشاركة في مؤتمر منظمة السياحة التابعة للأمم المتحدة.

وتتوالى زيارات رسمية لوزراء ومسؤولين (إسرائيليين) للسعودية في الفترة الأخيرة، في ظل مفاوضات حول تطبيع العلاقات السعودية (الإسرائيلية).

المصدر: عكا