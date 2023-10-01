حماس تدعو لمزيد من الرباط والمواجهة مع الاحتلال دفاعًا عن الأقصى

قال الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة إن الخطر محدق وكبير على المسجد الأقصى المبارك.

وأكد حمادة على أن شعبنا الفلسطيني لن يسلم المسجد الأقصى للاحتلال، والمقاومة وشعبنا موحد في معركة الدفاع عن المسجد.

ودعا إلى المزيد من وتيرة المواجهة مع الاحتلال دفاعا عن المسجد الأقصى، مجددا الدعوة لمزيد من الرباط والتواجد في المسجد.

وأضاف: "ما يحدث في المسجد الأقصى عدوان صهيوني سافر، وشعبنا هو خط الدفاع الأول عن المسجد الأقصى".

واستباح مئات المستوطنين، صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، في ما يسمى "عيد العرش".

ونفذ المستوطنون على مجموعات متتالية اقتحامات لباحات المسجد، وأدوا طقوسًا تلمودية و"السجود الملحمي" بزي الكهنة.

كما أدى مستوطنون رقصات وطقوسا تلمودية عند أبواب المسجد الأقصى المبارك وفي ساحة الغزالي بالبلدة القديمة، حاملين "القرابين النباتية".

واعتدت قوات الاحتلال على المرابطين والمرابطات أمام باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى، خلال تصديهم لاقتحامات المستوطنين بالتكبيرات ورفع المصحف.

ويعد "عيد العرش" المحطة الثالثة من موسم الأعياد اليهودية، الذي أطلقت فيه جماعات الهيكل المزعوم دعوات للمستوطنين بتنفيذ اقتحامات غير مسبوقة للأقصى.

ويعتزم المستوطنون تنفيذ اقتحامات مركزية اليوم الأحد وغدا الاثنين، بهدف كسر أرقام المقتحمين للأقصى خلال الأعوام الماضية، إلى جانب محاولة إدخال القرابين النباتية للمسجد المباركة ضمن طقوس هذا العيد العبري.

وتتواصل الدعوات المقدسية للرباط والحشد الكبير عند أبواب الأقصى، وخاصة باب القطانين، إضافة إلى ضرورة الصدح بأصوات التكبير في وجه المستوطنين المتطرفين، ومحاولة وقف انتهاكاتهم بحق المقدسات الإسلامية.