أطفال غزة للعالم: من حقنا أن نعيش دون حصار

وجه أطفال فلسطين في قطاع غزة، اليوم الأحد، رسالة للعالم طالبوا فيها بالتدخل العاجل لضمان حقهم بالعيش دون حصار.

وقال الأطفال خلال وقفة احتجاجية في يوم الطفل العربي أمام مقر الأمم المتحدة بمدينة غزة: "نحن أطفال فلسطين نعيش في سجن كبير يسمى قطاع غزة بسبب الحصار الاسرائيلي الظالم، نحن أطفال نحب الحياة، ولكن آلة القتل الاسرائيلية اغتالت طفولتنا، وقصفت طائراته بيوتنا ليلاً ونهاراً فوق رؤوسنا، ومزقت صواريخه أجسادنا الضعيفة."

وأضافوا: "نحن أكثر من مليون طفل فلسطيني نعيش في قطاع غزة، نعاني من حصار جائر مستمر منذ سبعة عشر عاما، ويمنع عنا العلاج والدواء، ويقطع عنا الكهرباء، ونُحرم من التمتع بأبسط حقوقنا لنعيش حياة آمنة كريمة، كفلتها لنا المواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني".

وأكد الأطفال، أن هذا الحصار تسبب بتفاقم معاناة اللجوء وضاعف المعاناة الاقتصادية والاجتماعية للأسر الفلسطينية، الأمر الذي زاد من معاناتنا نحن الأطفال في كافة المجالات.

وأشاروا إلى أن قوات الاحتلال قتلت عشرات الأطفال منذ بداية عام 2023، حيث وصل عدد الشهداء الأطفال منذ عام 2000 إلى 2259 طفلًا، بينما وصل عدد الأطفال الفلسطينيين الذين تعرضوا للاعتقال خلال نفس الفترة أكثر من 20 ألف طفلًا، بينهم أكثر 160 طفل لا يزالون يقبعون في سجون الاحتلال، حيث يتعرضون لأبشع أساليب التعذيب النفسي والجسدي.

وذكر الأطفال: "نحن أطفال فلسطين من حقنا أن نعيش بدون حصار، من حقنا العيش بأمن وسلام وحرية.. من حقنا تلقي أفضل تعليم وعلاج.. من حقنا اللعب والمرح وممارسة كامل حقوقنا مثل باقي أطفال العالم."

وأضافوا: "نستصرخكم بأعلى صوت نحن أطفال فلسطين، أنقذوا طفولتنا من بطش الاحتلال وحصاره الظالم.. نناشد أحرار العالم أجمع والمجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، ومنظمة إنقاذ الطفل الدولية، بالعمل الجاد لرفع الحصار عنا، ومحاكمة الاحتلال (الإسرائيلي) على جرائمه بحق الطفولة، وإطلاق سراح الأطفال الأسرى من سجون الاحتلال".

وناشد الأطفال بالضغط على الاحتلال الاسرائيلي لرفع حصاره الظالم الذي يغتال طفولتهم، واعطائهم كامل حقوقهم، وتلقي أفضل علاج والوصول إلى مدارسهم بأمان دون خوف أو ترهيب.